الشبورة المائية تغلق عدة طرق بالإسماعيلية

شهدت طرق محافظة الاسماعيلية غلق عدد من الطرق وخاصة الطرق الصحراوية بسبب انتشار شبورة مائية مكثفة تمنع الروؤية تماما على سائقي السيارات.

وكانت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء المهندس هنرى إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، أعلنت عن أن اليوم الثلاثاء يشهد شبورة مائية بدأت التكون من مساء أمس الإثنين وانتشرت بكثافة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء وتبدأ فى التلاشي الساعة 9 صباحا على الطرق المؤدية من وإلى محافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلى طريق مصر اسماعيلية الصحراوي والطرق الزراعية.