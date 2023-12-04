الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. جريمة جديدة.. الاحتلال يمنع الأطفال الفلسطنيين المفرج عنهم من العودة للدراسة

غزة
غزة

منعت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، الأطفال الفلسطينيين المعتقلين سابقاً من العودة إلى المدارس هذا الفصل الدراسي. 

وقالت وزارة التعليم الإسرائيلية في بيان لها، إن الأطفال الذين تم إطلاق سراحهم مؤخرًا من الاعتقال، ممنوعون من العودة إلى المدرسة هذا الفصل الدراسي.

وقالت الوزارة، إن الأطفال المحتجزين السابقين، وكثير منهم مراهقين يعتبرون أطفالًا بموجب القانون الدولي، لن يتمكنوا من "الدراسة في نظام التعليم وسيرافقهم ضابط إطلاق سراح مشروط" على الأقل حتى نهاية الفصل الدراسي الشتوي في 10 يناير 2024.

فحص عودتهم الى المدرسة 

 

txt

سقوط 50 شهيدًا في غارة إسرائيلية تضرب مدرسة للنازحين شمال غزة

وزعمت الوزارة، إنه بعد هذا التاريخ، سيتم فحص عودتهم إلى المدرسة بشكل "فردي" وفق "جاري إجراء التعديلات اللازمة على كل واحد من الطلاب".

وفي مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يقول والد الصبي الفلسطيني أحمد، الذي ورد أنه تم إطلاق سراحه كجزء من صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل، إنه "تفاجأ" عندما لم تسمح المدرسة لابنه بمواصلة تعليمه هناك.

واضاف "الآن نحن على باب المدرسة لنقول: لدينا العديد من السجناء في القدس، أطفال صغار في سن المدرسة، إنهم جيل المستقبل وبناة المستقبل ويريدون منعهم من الحصول على التعليم. سؤالنا هو: أين نذهب بأولادنا من اليوم؟”. 

غزة اطفال فلسطين المدرسة الدراسة

الأكثر قراءة

عاجل.. "هآرتس" تفضح أكاذيب إسرائيل عن هجوم 7 أكتوبر: ذبح وحرق الأطفال "فبركة"

عاجل.. الخارجية: السلطات المصرية فقط هى التى تتولى إجراءات عودة المصريين من غزة إلى أرض الوطن

عاجل.. قرار من النيابة فى أزمة حسين الشحات والشيبى

عاجل.. جريمة جديدة.. الاحتلال يمنع الأطفال الفلسطنيين المفرج عنهم من العودة للدراسة

متوفر بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

مؤمن المحمدي

الميري وترابه

ماجد حبته

الملك ينتخب الرئيس

وائل لطفي

أحفاد مسيلمة الكذاب!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة