عاجل.. جريمة جديدة.. الاحتلال يمنع الأطفال الفلسطنيين المفرج عنهم من العودة للدراسة

منعت وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، الأطفال الفلسطينيين المعتقلين سابقاً من العودة إلى المدارس هذا الفصل الدراسي.

وقالت وزارة التعليم الإسرائيلية في بيان لها، إن الأطفال الذين تم إطلاق سراحهم مؤخرًا من الاعتقال، ممنوعون من العودة إلى المدرسة هذا الفصل الدراسي.

وقالت الوزارة، إن الأطفال المحتجزين السابقين، وكثير منهم مراهقين يعتبرون أطفالًا بموجب القانون الدولي، لن يتمكنوا من "الدراسة في نظام التعليم وسيرافقهم ضابط إطلاق سراح مشروط" على الأقل حتى نهاية الفصل الدراسي الشتوي في 10 يناير 2024.

فحص عودتهم الى المدرسة

وزعمت الوزارة، إنه بعد هذا التاريخ، سيتم فحص عودتهم إلى المدرسة بشكل "فردي" وفق "جاري إجراء التعديلات اللازمة على كل واحد من الطلاب".

وفي مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يقول والد الصبي الفلسطيني أحمد، الذي ورد أنه تم إطلاق سراحه كجزء من صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل، إنه "تفاجأ" عندما لم تسمح المدرسة لابنه بمواصلة تعليمه هناك.

واضاف "الآن نحن على باب المدرسة لنقول: لدينا العديد من السجناء في القدس، أطفال صغار في سن المدرسة، إنهم جيل المستقبل وبناة المستقبل ويريدون منعهم من الحصول على التعليم. سؤالنا هو: أين نذهب بأولادنا من اليوم؟”.