سقوط 50 شهيدًا في غارة إسرائيلية تضرب مدرسة للنازحين شمال غزة

استشهد ما لا يقل عن 50 شخصا، اليوم الاثنين، في غارة جوية إسرائيلية أصابت مدرسة للنازحين شمال غرب غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا.

وضربت الغارة الجوية المذكورة حي الدرج شمال غرب غزة. وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي لرويترز، إنهم يبحثون في الهجوم المبلغ عنه.

ويأتي الهجوم الأخير في الوقت الذي يدين فيه جميع أنحاء العالم قتل إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين في الوقت الذي تزيد فيه هجماتها عبر أراضي غزة، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.



فيما استشهد ما لا يقل عن 300 شخص في غزة، مع استمرار الهجمات الجوية الإسرائيلية في استهداف القطاع منذ انتهاء الهدنة الإنسانية في 1 ديسمبر، وفقًا لتقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA).

وذكرت وكالة الأمم المتحدة الإنسانية أيضًا أن وصول المساعدات قد تم منعه تمامًا في شمال غزة وأن الغارات الجوية الإسرائيلية تصاعدت في المناطق الجنوبية من القطاع.