الهلال الأحمر الفلسطينى: سيارات الإسعاف ليس لديها الوقود الكافى

أكد أحمد جبريل، مدير إسعاف الهلال الفلسطيني، أن الاحتلال يستهدف سيارات الإسعاف جنوب غزة ويمنعها من الوصول إلى الحالات المصابة، موضحًا أنه تم استهداف سيارتين أثناء نقلها المصابين بمنطقة الفالوجا.

وقال مدير إسعاف الهلال الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، إن هناك عددا كبيرا من سيارات الإسعاف ليس لديها الوقود اللازم لتشغيلها من أجل نقل المصابين في غزة.

كما أوضح مدير إسعاف الهلال الفلسطيني، انقطاعا كاملا في خدمات الاتصالات بمدينة غزة وشمال القطاع بسبب تضرر الشبكة جراء العدوان المستمر.

في سياق متصل، أظهرت وثيقة صادرة عن منظمة الصحة العالمية، اليوم الإثنين، أنها ستعقد جلسة استثنائية لمجلسها التنفيذي، 10 ديسمبر‭‬، لمناقشة الأوضاع الصحية في غزة.

وذكرت الوثيقة أن تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، دعا إلى عقد الجلسة الاستثنائية، بعد تلقي طلب من 14 عضوًا في مجلس إدارة المنظمة، حسب "رويترز".

وأسقطت الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، أكثر من 15 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة ترتفع يوميًا، مع تكثيف الاحتلال لضرباته الجوية في شتى مناطق القطاع.