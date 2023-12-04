الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مبادئ وأسس علم التزييف والتزوير".. ندوة علمية بعلوم المنصورة الجديدة

جانب من المحاضرة
جانب من المحاضرة

نظمت كلية العلوم بجامعة المنصورة الجديدة محاضرة علمية لطلاب برنامج علوم الأدلة الجنائية عن مبادئ وأسس علم التزييف والتزوير، تحت رعاية دكتور معوض محمد  الخولي رئيس الجامعة وإشراف دكتور سمير صقر عميد الكلية العلوم.

حاضر الندوة الدكتور عطية جمال عبدالناصر خبير بأبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي - وزارة العدل، خبير فحص المستندات بالأدلة الجنائية وعلم الجريمة بالقيادة العامة لشرطة دبي (سابقا).

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وتأتي الندوة العلمية  ي ضوء خطة الكلية لتطوير مهارات الطلاب وتجهيزهم بكل مهارات سوق العمل ومتطلباته.

وتناولت الندوة طرق تزييف وتقليد العملات الورقية والمعدنية وكيفية الكشف عنها بالإضافة إلى توضيح بعض المفاهيم المتعلقة بأنواع التزوير بالمستندات والوثائق الرسمية مثل جواز السفر والبطاقة الشخصية والعقود وغيرها.

ومن ناحية أخرى استعرض المحاضر بعض القضايا المتعلقة بالتزييف والتزوير وكيفية الكشف عنها باستخدام الأجهزة العملية الحديثة.

وقد جاءت المحاضرة في ضوء خطة الكلية لتطوير مهارات الطلاب وتسليحهم بكل مهارات سوق العمل ومتطلباته. 

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كلية العلوم معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة جامعة المنصورة الجديدة المنصورة

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