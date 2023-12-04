الاتحاد الأوروبى: لا يمكن اتهام كل من ينتقد إسرائيل بـ"معاداة السامية"

انتقد مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اتهامات الحكومة الإسرائيلية لكل من ينتقد سياساتها بـ"معاداة السامية".

وقال بوريل: "لا أعرف كيف تتهم الحكومة الإسرائيلية الناس بمعاداة السامية لمجرد انتقاد سياسات الدولة"، مضيفًا: "لا نريد أن تتحول غزة إلى مقديشو جديدة أو أن تكون موطنا للإرهاب وانتهاك القوانين الدولية".

وشدد على وجوب مواصلة العمل مع المجتمع الدولي والشركاء بالمنطقة للوصول إلى حل سياسي وهو حل الدولتين.

الصليب الأحمر يحذر من الوضع في غزة

فيما وصفت رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المعاناة في غزة بأنها "لا تطاق"، لافتة إلى أنه لا يوجد مكان آمن هناك.

وقالت ميريانا سبولجاريك إيجر، خلال زيارتها القطاع: "إن مستوى المعاناة الإنسانية لا يطاق. ومن غير المقبول ألا يكون لدى المدنيين مكان آمن يذهبون إليه في غزة، وفي ظل الحصار العسكري القائم، لا توجد أيضًا استجابة إنسانية كافية ممكنة في الوقت الحالي".

وحول فترة الهدنة، أضافت: "لقد قدم الأسبوع الماضي قدرًا صغيرًا من الراحة الإنسانية، ولمحة إيجابية للإنسانية، وعززت الآمال في جميع أنحاء العالم في إمكانية إيجاد طريق للحد من المعاناة الآن".

تابعت: "وباعتبارها جهة فاعلة محايدة، فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر على استعداد لدعم المزيد من الاتفاقات الإنسانية التي تقلل من المعاناة والأسى".