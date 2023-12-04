الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غلق محورعدلي منصور لإنشاء طريق جديد

غلق محورعدلي منصور
غلق محورعدلي منصور

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ الأعمال الخاصة بإنشاء محور حر موازى لطريق السويس.

فى المسافة من تقاطعه مع محور عدلى منصور حتى الطريق الدائرى الأوسطى مرورًا أعلى محور جوزيف تيتو.

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مما يستلزم الغلق الكلى لمحور عدلى منصور بالوصلة من ميدان الحرفيين وحتى محطة مترو عدلى منصور، وتحويل الحركة المرورية تجاه طريق القاهرة الإسماعيلية.

على أن تكون الأعمال إعتبارًا من اليوم الموافق 4 الجارى الساعة 12 صباحًا "بعد منتصف الليل" حتى الساعة 6 صباحًا يوم السبت الموافق 9 الجارى.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء خالد عمارة مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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