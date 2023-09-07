الخميس 07 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لمدة 25 يومًا..

غلق جزئي لكوبري أبوالنمرس القديم اتجاه طريق مصر - أسيوط الزراعي

غلق جزئي
غلق جزئي

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بكوبري أبو النمرس العلوي الجديد وللقيام بأعمال الجزء العلوي لمنزل الكوبري أعلى مزلقان أبو النمرس بالاتجاه القادم من مناطق أبو النمرس اتجاه طريق مصر - أسيوط الزراعي.  

وتشير محافظة الجيزة، إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي بكوبري أبو النمرس القديم بالاتجاه القادم من مناطق أبو النمرس، اتجاه طريق مصر أسيوط الزراعي، وذلك لمدة 25 يومًا ابتداءً من الساعة ١٢ صباح يوم الجمعة الموافق 2023/9/8  وحتى الساعة  5 صباح يوم الإثنين الموافق 2023/10/2 على أن تكون الأعمال على مدار ٢٤ ساعة. 

وكلّف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الجهات المنفذة  لمنع أي معوقات، لافتًَا إلى أنه تم تجهيز التحويلة المرورية اللازمة من خلال الإدارة العامة لمرور الجيزة وهي كالآتي:

- قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتحويل وتقسيم كوبرى أبو النمرس في الاتجاه القادم من طريق مصر - أسيوط الزراعي اتجاه مناطق أبو النمرس إلى اتجاهين للحركة المرورية وكذا استحداث فتحة دخول المركبات إلى مسار التحويلة. 

أما عن التحويلة المرورية فهي على النحو التالي:

١-  حركة سير المركبات القادمة من مناطق ابوالنمرس وترغب بالسير اتجاه طريق مصر اسيوط الزراعى وتقوم بالدخول يساراً إلى الاتجاه الآخر بعد تحويله إلى اتجاهين كما هو مشار إليه عن طريق فتحة الدخول المستحدثة ثم العوده مرة أخرى للطريق الاصلى عقب تجاوز منطقة الأعمال والغلق الجزئي.

٢- تم توفير حارة مرورية بالجانب الأيمن لمنطقة الغلق الجزئي لتخدم حركة سير سيارات الملاكى وسيارات الطوارئ القادمة من مناطق ابوالنمرس وترغب بالسير اتجاه طريق مصر - أسيوط الزراعي.

وتنوه محافظة الجيزة، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة وضعت اللوحات الإرشادية الخاصة بمنطقة الأعمال وكذا وسائل الأمن الصناعي من كشافات إضاءة والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية) بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

كوبري ابو النمرس غلق جزئي غلق محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

مواد متعلقة

محافظ القاهرة: مصر تبنت استراتيجيات تحقيق التنمية المحلية المتكاملة

نائب محافظ القاهرة تتابع جهود تطوير المنطقة الجنوبية

محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير محيط المتحف المصرى الكبير 

محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف وتطوير طريق المنصورية

محافظ القاهرة يؤكد عمق العلاقات المصرية الصينية الممتدة عبر التاريخ

ارتفاع ضحايا انهيار عقار حدائق القبة لـ3 وفيات.. وتوجيهات عاجلة من محافظ القاهرة

يستوعب 100 سيارة.. محافظ الجيزة يتابع أعمال إنشاء موقف سرفيس ناهيا

محافظ القاهرة: الشعبان المصرى والصينى تجمعهما حضارة قديمة وعلاقات راسخة

الأكثر قراءة

عاجل.. ذا أثلتيك: محمد صلاح لن ينضم لاتحاد جدة هذا الموسم

خالد يوسف: نعاني من "الإتاوات" خلال التصوير .. وضياء رشوان يرد عليه

جريمة بشعة فى الشرقية.. سيدة تستدرج صغيرًا وتضعه داخل جوال وتلقيه بالترعة

زواج حسن شاكوش وطليقته بدأ بترند رومانسى وانتهى بسب ثم الصلح

بأسلوب المغافلة.. حبس نشال هواتف المواطنين فى الموسكى

بدون ترخيص.. معاينة النيابة الإدارية لعقار مصر القديمة المحترق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فلسطين.. السد.. والعرب

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

أسامة مهران

ولاية جديدة.. المحقق والمأمول

ماجد أبادير

طموحنا يحمل الكثير

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال