غلق جزئي لكوبري أبوالنمرس القديم اتجاه طريق مصر - أسيوط الزراعي

لمدة 25 يومًا..

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بكوبري أبو النمرس العلوي الجديد وللقيام بأعمال الجزء العلوي لمنزل الكوبري أعلى مزلقان أبو النمرس بالاتجاه القادم من مناطق أبو النمرس اتجاه طريق مصر - أسيوط الزراعي.

وتشير محافظة الجيزة، إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي بكوبري أبو النمرس القديم بالاتجاه القادم من مناطق أبو النمرس، اتجاه طريق مصر أسيوط الزراعي، وذلك لمدة 25 يومًا ابتداءً من الساعة ١٢ صباح يوم الجمعة الموافق 2023/9/8 وحتى الساعة 5 صباح يوم الإثنين الموافق 2023/10/2 على أن تكون الأعمال على مدار ٢٤ ساعة.

وكلّف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة أبو النمرس بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الجهات المنفذة لمنع أي معوقات، لافتًَا إلى أنه تم تجهيز التحويلة المرورية اللازمة من خلال الإدارة العامة لمرور الجيزة وهي كالآتي:

- قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتحويل وتقسيم كوبرى أبو النمرس في الاتجاه القادم من طريق مصر - أسيوط الزراعي اتجاه مناطق أبو النمرس إلى اتجاهين للحركة المرورية وكذا استحداث فتحة دخول المركبات إلى مسار التحويلة.

أما عن التحويلة المرورية فهي على النحو التالي:

١- حركة سير المركبات القادمة من مناطق ابوالنمرس وترغب بالسير اتجاه طريق مصر اسيوط الزراعى وتقوم بالدخول يساراً إلى الاتجاه الآخر بعد تحويله إلى اتجاهين كما هو مشار إليه عن طريق فتحة الدخول المستحدثة ثم العوده مرة أخرى للطريق الاصلى عقب تجاوز منطقة الأعمال والغلق الجزئي.

٢- تم توفير حارة مرورية بالجانب الأيمن لمنطقة الغلق الجزئي لتخدم حركة سير سيارات الملاكى وسيارات الطوارئ القادمة من مناطق ابوالنمرس وترغب بالسير اتجاه طريق مصر - أسيوط الزراعي.

وتنوه محافظة الجيزة، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة وضعت اللوحات الإرشادية الخاصة بمنطقة الأعمال وكذا وسائل الأمن الصناعي من كشافات إضاءة والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية) بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.