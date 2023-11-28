الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحويلات مرورية في مدينة نصر لاستكمال مونوريل العاصمة الإدارية

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لإستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع مونوريل العاصمة الإدارية، الامر الذي يستلزم الغلق الكلى لشارع إمتداد حسن المأمون بالقاهرة مسافة محددة، على أن يكون تنفيذ الأعمال ابتداء من الساعة 12،05 صباحًا وحتى الساعة 6 صباحًا، يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقان 28- 29/11/2023، وإجراء بعض التحويلات المرورية بشارع امتداد حسن المأمون بمدينة نصر على النحو الآتى:

القادم من شارع حسن المأمون إتجاه محور المشير يتجه يسارًا من الفتحة المستحدثة بجزيرة المنتصف أمام شارع الورش وإستكمالا ًبشارع الورش فيمينًا محور شنزو آبى فالدوران والعودة تجاه مناطق الوفاء والأمل ومحور المشير.

 

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خريطة تحويلات مرورية تزامنًا مع تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع محور أحمد عرابى

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تحويلات مرورية.. غلق كوبري الفطيم من مدينة نصر

القادم من محور المشير إتجاه كوبرى سبيل المؤمنين يسلك مسطح كوبرى سبيل المؤمنين تجاه محور شنزو آبى فيمينًا شارع المسبك والدوران والعودة تجاه محور شينزو آبى فيمينًا شارع الورش تجاه مناطق حسن المأمون.

القادم من طريق الخدمة بمحور شنزو آبى يسلك شارع الورش تجاه مناطق حسن المأمون.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف خالد عمارة مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

تحويلات مرورية مدينة نصر مونوريل العاصمة الإدارية العاصمة الإدارية الادارة العامة لمرور القاهرة

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