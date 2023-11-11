خريطة تحويلات مرورية تزامنًا مع تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع محور أحمد عرابى

تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.. وذلك تزامنًا مع تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع محور أحمد عرابي من محور 26 يوليو حتى شارع أحمد عرابي مرورًا بالطريق الدائري.. مما يستلزم غلق مطلعي محور 26 يوليو للقادم من ميدان لبنان، وكذا القادم من مدينة 6 أكتوبر، المؤديان إلى الطريق الدائري في اتجاه طريق الإسكندرية الزراعي تجاه منطقة الأعمال ابتداءً من الساعة 11 مساء يوم الخميس الموافق 16/11/2023 حتى الساعة 5 صباح يوم الأحد الموافق 19 /11 /2023، مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

الطريق الدائري القادم من المريوطية باتجاه الطريق الزراعي.. تحويل الحركة المرورية للطريق الدائري القوس الغربي للقادم من مناطق المريوطية وصفط اللبن في اتجاه طريق الإسكندرية الزراعي، للنزول بالكامل إلى محور 26 يوليو في اتجاه ميدان لبنان، ثم استكمال السير بمحور 26 يوليو مرورًا أعلى شارع السودان وميدان لبنان ثم استكمال السير بطريق الخدمة الخاص بشارع 26 يوليو، مرورًا من أمام نادي الزمالك، ثم يمينًا لشارع جامعة الدول العربية في اتجاه ميدان النصر "ميدان مصطفى محمود" ثم الدوران من أول دوران "فتحة دوران ومبي" للعودة إلى شارع جامعة الدول العربية وصولًا لميدان سفنكس وشارع أحمد عرابي والصعود أعلى كوبري أحمد عرابي واستكمال السير حتى نفق أحمد عرابي، ومنه إلى مطلع الطريق الدائري باتجاه طريق الإسكندرية الزراعي.

الطريق الدائري القادم من أعلى طريق الإسكندرية الزراعي في اتجاه المريوطية، تحويل الحركة المرورية للطريق الدائري القوس الغربي للقادم من أعلى طريق الإسكندرية الزراعي في اتجاه المريوطية للنزول بالكامل إلى محور أحمد عرابي مرورًا بنفق أحمد عرابي السير بمحور أحمد عرابي أعلى كوبري أحمد عرابي باتجاه شارع أحمد عرابي استكمال السير بمحور أحمد عرابي وصولًا لميدان سفنكس، ثم يمينًا اتجاه مسطح كوبري 15 مايو استكمال السير بطريق الخدمة الخاص بشارع 26 يوليو مرورًا بمناطق نادي الترسانة، ثم الصعود لمحور 26 يوليو مرورًا بأعلى ميدان لبنان وأعلى شارع السودان محور 26 يوليو مرورًا من أسفل الطريق الدائري يمينًا مطلع محور 26 يوليو المؤدي إلى الطريق الدائري إتجاه مناطق صفط اللبن والمريوطية.

كما سيتم حظر سير السيارات النقل بمسار التحويلات "الطريق الدائري- داخل محافظة الجيزة"، وذلك طوال فترة الأعمال، وعلى مدار اليوم الكامل على أن تكون المحاور البديلة لحركة سير السيارات النقل "الطريق الدائري الأوسطي- الطريق الدائري الإقليمي- محور روض الفرج".

من جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.