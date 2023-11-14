تفاصيل غلق طريق القطامية - العين السخنة صباح اليوم

أعلنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية عن إغلاق طريق القطامية / العين السخنة، وطريق حلوان/ الكريمات بسبب الشبورة الكثيفة بسبب انعدام الرؤية، وجارِ العمل على فتح الطريق.

ورفعت أجهزة الداخلية بغرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ وإجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور.

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.