الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل غلق طريق القطامية - العين السخنة صباح اليوم

غلق طريق القطامية
غلق طريق القطامية - العين السخنة

أعلنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية عن إغلاق طريق القطامية / العين السخنة، وطريق حلوان/ الكريمات بسبب الشبورة الكثيفة بسبب انعدام الرؤية، وجارِ العمل على فتح الطريق.

ورفعت أجهزة الداخلية بغرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ وإجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور.

وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

الإدارة العامة للمرور العين السخنة طريق حلوان فتح الطريق

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