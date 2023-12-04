الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة| دبابات الاحتلال تتوغل فى جنوب غزة.. ووثيقة سرية إسرائيلية تكشف خطة نتنياهو لإبادة الفلسطينيين

أخبار الظهيرة
أخبار الظهيرة

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت في الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة "أخبار الظهيرة".

وثيقة سرية إسرائيلية تكشف خطة نتنياهو لإبادة سكان غزة بعد فشل التهجير

كلف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كبير مستشاريه، رون ديرمر، وزير الشئون الاستراتيجية، بتصميم خطط لـ"تقليص" عدد السكان الفلسطينيين في قطاع غزة "إلى الحد الأدنى"، وفقًا لتقرير جديد مفاجئ نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، فيما اعتبر بأنه بمثابة إبادة جماعية للفلسطينيين بعد فشل مخططات التهجير القسري لدول الجوار. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4570211

 

"القاهرة الإخبارية": دبابات الاحتلال الإسرائيلى تتوغل فى جنوب قطاع غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، اليوم الإثنين، بتوغل عشرات الدبابات التابعة للاحتلال الإسرائيلي في جنوب قطاع غزة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4570176

 

"النقل والطرق".. أبرز المشروعات التى تم الانتهاء منها فى عهد الرئيس السيسى

استلزم بناء الجمهورية الجديدة الانخراط في مسار تنموي شامل لكل قطاعات الدولة بلا استثناء، وفي مسار متوازٍ لتحقيق التنمية الشاملة ووضع أسس نمو اقتصادي مستدام يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وتعد شبكات النقل هي العصب الرئيسي الذي تقوم على أساسه التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذا وضعت الدولة المشروع القومي للطرق في مقدمة أولوياتها في النهوض بالبنية التحتية، ومن أبرز مشروعات الطرق التي تم الانتهاء منها ما يلي. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4570144

 

"الريف المصرى" تعلن حصول 1300 شركة من المنتفعة بأراضى الـ1.5 مليون فدان على "كارت الفلاح"

أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، عن حصول ما يقرب من ١٣٠٠ شركة من بين شركات المنتفعين بأراضى المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان على "كارت الفلاح".. حيث أكد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، أن هذه الخطوة تأتى فى ضوء التعاون والتنسيق المستمر بين شركة تنمية الريف المصرى الجديد ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4570171

 

"القاهرة الإخبارية": تصعيد كبير على الحدود الجنوبية اللبنانية جراء التوترات والقصف المتبادل

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن هناك تصعيدا كبيرا على الحدود الجنوبية اللبنانية جراء التوترات والقصف المتبادل بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4570205

 

"الشك" يُنهى حياة "سيدة الطالبية" على يد زوجها

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الإثنين، القبض على عاطل متهم بقتل زوجته طعنًا بسلاح أبيض، لشكه في سلوكها، داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب المحافظة. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4570180#

أخبار الظهيرة غزة نتنياهو القاهرة الإخبارية النقل والطرق قطاع غزة الحدود الجنوبية اللبنانية

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