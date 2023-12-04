"الشك" يُنهي حياة "سيدة الطالبية" على يد زوجها

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الإثنين، القبض على عاطل المتهم بقتل زوجته طعنًا بسلاح أبيض لشكه في سلوكها داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب المحافظة.

البداية عندما تلقى الرائد أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور علي جثة ربة منزل بدائرة القسم، وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وعثر على جثة ربة منزل بها آثار طعنات متفرقة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها لشكه في سلوكها.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والإحالة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.