الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس سنتين لـ"مشاكل" المتهم بالاشتراك مع صديقه بإخفاء مسروقات بعد قتل عائلته بالعمرانية

متهم
متهم

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، متهم بالحبس سنتين، لاتهامه بالاشتراك مع صديقه بإخفاء مشغولات ذهبية، سرقها المتهم الثاني بعد قتل خالته وزوجها وإشعال النيران بهم بالعمرانية. 

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأحد، بالإعدام شنقًا للمتهم بقتل خالته وزوجها وإشعال النيران بجسدها، لرفضهما إقراضه مبلغا ماليا بالعمرانية، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي في إعدامه.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد أحمد دهشان ومحمد فوزي محمود، وأمانة سر أشرف صلاح.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "ر. ص"، 39 سنة، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 9297 لسنة 2022 جنايات العمرانية.

تبين أنه في غضون الفترة من 6 مايو الماضي وحتى يوم 9 من ذات الشهر قتل المتهم عمدًا زوج  خالته "م. ت"، مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعنا بسلاح أبيض "سكين" بمختلف أنحاء جسـده غير مرة وخنقه بأداة "قطعة قماشية"، فأحدث إصاباته التي أودت بحياته.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قتل عمدًا خالته "ث. إ" مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعنا بسلاح أبيض "سكين" بمختلف أنحاء جسدها غير مرة، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أشعل النار عمدًا في الشقة الخاصة بالمجني عليهما محاولا إخفاء جريمته، وسرق المنقولات الخاصة بالمجني عليهما "مبالغ مالية – هاتفين – مشغولات ذهبية".

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم أحرز سلاح أبيض وأداة "سكين - قطعة قماشية" تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني "ج. ع" وشهرته مشاكل، 30 سنة، سائق، أخفي متحصلات السرقة "مشغولات ذهبية" مع علمه بالجريمة المرتكبة من قبل المتهم الأول.

محكمة جنايات جنوب الجيزة الحبس سنتين إخفاء مشغولات ذهبية المتهم الثاني العمرانية بالحبس سنتين

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