الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط صاحب سلسلة صيدليات وسائق بتهمة ترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة

بيع العقاقير الطبية
بيع العقاقير الطبية المخدرة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على صاحب سلسلة صيدليات وسائق لترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة في الطالبية والساحل. 

ورصدت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من الأشخاص تخصصوا فى ترويج وبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة. 

وأسفرت الجهود عن ضبط سائق بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، وبحوزته ( 3335 قرصا مخدرا – 30 أمبول مخدر ).

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كما تم ضبط صيدلي وصاحب سلسلة صيدليات "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وبحوزته 2320 قرصا مخدرا.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج المواد المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية بين أوساط النشء.

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