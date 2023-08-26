"صفحة لأصحابي".. ماذا قال مروج العقاقير المخدرة على فيسبوك؟

استمعت النيابة العامة بالقاهرة، اليوم السبت، لأقوال المتهم بإدرة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي لترويج المخدرات.

اعترفات مروج العقاقير المخدرة في القاهرة

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة موضحًا أنه أنشأ صفخة على تطبيق فيسبوك لترويج العقاقير المخدرة والمنشطات الجنسية وكان الأمر مجرد مزحة للتواصل مع أصدقائه الذين يعلمون بترويج المخدرات، ولم يكن يقبل التحدث مع أي شخص غريب.

ولكنه مؤخرًا أصبح هناك طلبات بكثرة من أشخاص لا يعرفهم من قبل وبسبب كثرة الكمية والمبالغ المالية المعروضة طمع في جني المال ووافق على التعامل معهم حتى أصبح معروفا ويتردد لطلب المخدرات الكثير من الناس.

صفحة على موقع "فيسبوك"

كانت أمرت النيابة العامة بالقاهرة، حبس المتهم بإدارة صفحة عبر موقع "فيسبوك" لترويج العقاقير الطبية المخدرة بالمخالفة للقانون، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتم خلالها الترويج لبيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.​



وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها وتبين أنه مقيم بمحافظة القاهرة، وبحوزته 990 قرص -كيميريكا 300-.



بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج المواد المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية للشباب.

حدد المشرع عقوبة الاتجار فى المخدرات، فى المواد أرقام 33 و34 و43 مكرر و35، بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989، والتى تصل إلى الإعدام فى حالات الجلب أو الزراعة، أو التصدير.

