الثلاثاء 07 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«مخدرات أون لاين».. تفاصيل سقوط ديلر الإسكندرية بسبب صفحة على فيسبوك

مخدرات
مخدرات

تمكن رجال مباحث قسم شرطة الرمل بالإسكندرية، من ضبط أحد الأشخاص يروج لبيع المواد المخدرة من خلال "فيسبوك"، وتم اقتياد المتهم إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

المتهم يدير صفحة على فيسبوك

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت بدايتها بمعلومة إلى رجال الشرطة تفيد بقيام المتهم المقيم في منطقة الرمل بالإسكندرية بإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يروج من خلالها لبيع المنشطات، حيث يعرض بيع أنواع متعددة من المخدرات.
 

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كما أوضحت التحريات أن تلك المواد المخدرة مجهولة المصدر ويقوم المتهم بتوصيلها للزبائن مقابل مبلغ مالى، وبعد تقنين الإجراءات قام رجال الشرطة بتحديد مكان تواجده، وتم ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة.
 

كما عثر رجال الشرطة بحوزته على  كمية كبيرة من عبوات المنشطات مجهولة المصدر، وعقب القبض عليه اعترف بقيامه بترويج المنشطات المضبوطة بحوزته عبر الصفحة، مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى الواقعة.

4 أيام على ذمة اتصال الاتجار في المخدرات الإجراءات القانونية اللازمة الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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