حبس مندوب مبيعات بتهمة ترويج العقاقير المخدرة فى الجيزة

أمرت جهات التحقيق بالجيزة بحبس مندوب مبيعات 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بترويج عقاقير طبية مخدرة بالمخالفة للقانون.

واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابسات الجريمة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

وكلفت النيابة خبراء المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات وإعداد تقرير فنى بها.

ونجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بترويج العقاقير الطبية المخدرة بالمخالفة للقانون.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام "مندوب بإحدى شركات الأدوية الخاصة، مقيم بالجيزة" ببيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، وبحوزته "عدد 1200 قرص عقار مخدر- مبلغ مالى"، وبمواجهته اعترف بحيازته العقار المخدر بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة.

ضبط مخدرات بـ1.4 مليون جنيه خلال حملة بالبحيرة

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط "عاطل" تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، مُتخذًا من دائرة مركز شرطة كفرالدوار بمديرية أمن البحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة مركز شرطة كفرالدوار، وبحوزته 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلوجرامًا، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1.400.000 مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.