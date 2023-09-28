الخميس 28 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس مندوب مبيعات بتهمة ترويج العقاقير المخدرة فى الجيزة

عقاقير طبية
عقاقير طبية

أمرت جهات التحقيق بالجيزة بحبس مندوب مبيعات 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامه بترويج عقاقير طبية مخدرة بالمخالفة للقانون.

واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابسات الجريمة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه. 

وكلفت النيابة خبراء المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات وإعداد تقرير فنى بها.

ونجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بترويج العقاقير الطبية المخدرة بالمخالفة للقانون.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام "مندوب بإحدى شركات الأدوية الخاصة، مقيم بالجيزة" ببيع العقاقير الطبية المخدرة والمحظور تداولها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، وبحوزته "عدد 1200 قرص عقار مخدر- مبلغ مالى"، وبمواجهته اعترف بحيازته العقار المخدر بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة.

ضبط مخدرات بـ1.4 مليون جنيه خلال حملة بالبحيرة

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط "عاطل" تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، مُتخذًا من دائرة مركز شرطة كفرالدوار بمديرية أمن البحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة مركز شرطة كفرالدوار، وبحوزته 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلوجرامًا، وبمواجهته اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1.400.000 مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس مندوب مبيعات ترويج عقاقير طبية مخدرة النيابة

مواد متعلقة

ضبط 261 قضية مخدرات و144 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

ضبط مخدرات بـ1.4 مليون جنيه خلال حملة بالبحيرة

الأكثر قراءة

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوى 2023 وكيفية تغيير الساعة

"الوطنية للانتخابات" ترد على التشكيك والتطاول غير المقبول على عملها فى الإشراف على الانتخابات الرئاسية 2024

بطل كمال الأجسام أشرف فولة لـ"الدستور": قرار الرئيس السيسى أنقذنى

تعاون مصري إماراتي.. تفاصيل "الاتفاقية المليارية" لمبادلة العملة

فى ذكرى النصر.. "العباسى" أول من رفع علم مصر على أرض سيناء

نائب "البنك المركزى" يلتقى وزيرة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات