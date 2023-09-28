ضبط مخدرات بـ1.4 مليون جنيه خلال حملة بالبحيرة

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عاطل) تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذًا من دائرة مركز شرطة كفرالدوار بمديرية أمن البحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة مركز شرطة كفرالدوار، وبحوزته 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرامًا، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1،400،000 مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.