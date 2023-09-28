الخميس 28 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مخدرات بـ1.4 مليون جنيه خلال حملة بالبحيرة

جريدة الدستور

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عاطل) تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذًا من دائرة مركز شرطة كفرالدوار بمديرية أمن البحيرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

"الداخلية" تضبط شحنة مخدرات بـ11 مليون جنيه بالسويس

بـ70 مليون جنيه.. ضبط شحنة مخدرات على طريق السويس

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة مركز شرطة كفرالدوار، وبحوزته 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرامًا، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1،400،000 مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط شحنة مخدرات البحيرة شحنة مخدرات مكافحة المخدرات كفرالدوار

مواد متعلقة

لليوم الرابع.. توافد المواطنين على مكاتب توثيق الشهر العقاري بمصر الجديدة

توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى بالرحاب لعمل توكيلات تأييد للرئيس السيسى

توافد المواطنين على مكتب الشهر العقارى بالزيتون لتحرير توكيلات تأييد للرئيس السيسى

لليوم الرابع.. توافد المواطنين على مكاتب توثيق الشهر العقارى بأرض الجولف

لليوم الرابع.. توافد المواطنين على مكاتب الشهر العقارى لعمل توكيلات تأييد للرئيس السيسى

توافد المواطنين لعمل توكيلات تأييد الرئيس بمنطقة السيدة زينب لليوم الثالث

لدعم السيسى.. توافد المواطنين على مكاتب توثيق الشهر العقارى بالأسمرات

"الداخلية" توزِّع حلوى على المسنين والمكفوفين احتفالًا بالمولد النبوى

الأكثر قراءة

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس نظام العام المنتهى

وفاة الفنانة نجاح سلام.. صاحبة أغنية "يا أغلى اسم فى الوجود يا مصر"

موعد صرف أرباح شركات قطاع البترول للعام المالي 2023

تشييع جثمان نجاح سلام من مسجد الخاشقجى ببيروت.. غدًا

أهالى بنها يشكرون الرئيس السيسى على التطوير وإنشاء ممشى أهل مصر

حازم عمر يستقيل من مجلس الشيوخ استعدادًا للترشح لانتخابات الرئاسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل): ُمنحنى العنف وآليات التفكيك (1)

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال اعتقال 135 ألف شخص منذ انتفاضة الأقصى

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات