"الداخلية" تضبط شحنة مخدرات بـ11 مليون جنيه بالسويس

أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، محاولة نقل وتهريب كمية من مخدر الهيروين من شرق قناة السويس إلى غربها وضبط عنصر آخر وبحوزته كمية من الهيدرو المخدر بالسويس.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى - الأمن العام وبالاشتراك مع مديرية أمن السويس نشاط عدة عناصر إجرامية اعتزموا نقل وتهريب كمية لمخدر الهيروين الخام من شرق قناة السويس إلى غربها بدائرة قسم شرطة الجناين لترويجها على عملائهم.

وتابعت الإدارة نشاط أحد العناصر الإجرامية لحيازته كمية لمخدر الهيدرو لترويجه على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة فيصل مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، حيث تم ضبط 3 سيدات حال تواجدهن بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس وبحوزتهن كمية لمخدر الهيروين الخام وزنت 10 كيلو جرامات، مبلغ مالى.

وضبط أحد العناصر الإجرامية وبحوزته كمية لمخدر الهيدرو وزنت 250 كيلو جرامًا، مبلغ مالى، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 11 مليون ونصف المليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.