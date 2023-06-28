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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بـ70 مليون جنيه.. ضبط شحنة مخدرات على طريق السويس

مخدرات
مخدرات

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى ضبط طن من مخدر الحشيش و 50 كيلو جرام من مخدر الأفيون بحوزة شخصين.

تلاحظ لقوة أمنية معينة لتأمين محور 30 يونيو بطريق السويس قيام قائد سيارة ربع نقل بالارتداد والسير عكس الاتجاه حال مشاهدتها ما أدى إلى انقلابها.

وتمكنت القوة الأمنية من ضبطه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، مصاب وتم نقله للمستشفى، وبرفقته آخر له معلومات جنائية- مصاب بكدمات متفرقة.

وعثر بداخل السيارة على كمية من مخدر الحشيش وزنت طن، كمية من مخدر الأفيون وزنت 50 كيلو جرام. 

تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 70 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

طريق السويس مخدرات شحنة مخدر الأفيون

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