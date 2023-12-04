"القاهرة الإخبارية": تصعيد كبير على الحدود الجنوبية اللبنانية جراء التوترات والقصف المتبادل

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن هناك تصعيدا كبيرا على الحدود الجنوبية اللبنانية؛ جراء التوترات والقصف المتبادل بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية.

وأضاف سنجاب، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أنه بالأمس نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان 7 عمليات على طول الحدود تنوعت بين استخدام الأسلحة الخفيفة والأسلحة الرشاشة، والقذائف الصاروخية التي استهدفت آليات عسكرية وتجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي.

تنفيذ ثلاث عمليات تجاه مواقع عسكرية إسرائيلية

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، أنه منذ فجر اليوم حتى الآن تم تنفيذ ثلاث عمليات تجاه مواقع عسكرية إسرائيلية بالقطاع الأوسط من الحدود الجنوبية اللبنانية، وهي مواقع الراهب وشولا والبغدادي، حيث تم استخدام أسلحة مباشرة وقذائف صاروخية.

وتابع: هناك عمليات كثيفة ينفذها الطيران الإسرائيلي، إضافة إلى القذائف المدفعية التي تستهدف مناطق في القطاعين الشرقي والغربي على الحدود اللبنانية.