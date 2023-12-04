الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"النقل والطرق".. أبزر المشروعات التي تم الانتهاء منها في عهد الرئيس السيسي

مشروعات الطرق والنقل
مشروعات الطرق والنقل

استلزم بناء الجمهورية الجديدة الانخراط في مسار تنموي شامل لكل قطاعات الدولة بلا استثناء، وفي مسار متواز لتحقيق التنمية الشاملة ووضع أسس نمو اقتصادي مستدام يحقق أهداف التنمية المستدامة.

 

وركزت الدولة المصرية منذ عام 2014 وحتى الآن على مشروعات البنية التحتية، وعلى رأسها مشروعات النقل والطرق، حيث وضعت الدولة الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل بتكلفة نحو تريليوني جنيه خلال الفترة (2014- 2024)، والتي تتضمن قطاعات النقل "البري- البحري- الجوي- النهري- السككي"، وتشمل طرقًا وكباري سككًا حديدية- الأنفاق والجر الكهربائي- الموانئ البحرية- الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية- النقل النهري، وغيرها، بهدف تحقيق نهضة شاملة في قطاعات النقل المختلفة، ورفع مستوى الخدمات مع الحفاظ على البيئة للانتقال نحو النقل المستدام.

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مشروعات الطرق التي تم الانتهاء منها

وتعد شبكات النقل هي العصب الرئيسي الذي تقوم على أساسه التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذا وضعت الدولة المشروع القومي للطرق في مقدمة أولوياتها في النهوض بالبنية التحتية، ومن أبزر مشروعات الطرق التي تم الانتهاء منها ما يلي:

  • طريق الجلالة بطول 82 كم بتكلفة 4.5 مليارات جنيه.
  • إنشاء طريق القاهرة - السويس بتكلفة 1.2 مليار جنيه.
  • إنشاء الطريق المزدوج كفر الشيخ / دسوق (المرحلة الأولى بطول 10 وتكلفة مليار جنيه.
  • إنشاء الطريق المزدوج طنطا / السنطة / زفتي (المرحلة الأولى بطول11 كم وتكلفة 475 مليون جنيه.
  • القوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي بطول 90 كم، بتكلفة تصل إلى 8.1 مليارات جنيه.
  • تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم بتكلفة وصلت إلى 7.6 مليارات جنيه.
  • تطوير الطريق من نفق الشهيد أحمد حمدي إلى الكيلو 109 طريق السويس، بطول 24 كم وتكلفة تصل إلى 859 مليون جنيه.
  • تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة حتى القوصية بطول 290 كم وبتكلفة 10.4 مليارات جنيه.
  • تطوير وازدواج طريق أسيوط / سوهاج ) شرق النيل بطول 145 كم ووصلاته بتكلفة 1.35 مليار جنيه.
  • تطوير وازدواج طريق سفاجا / مرسى علم ) بطول 200 كم وتكلفة 1.7 مليار جنيه.
  • تطوير وازدواج طريق 6 أكتوبر / الواحات بطول 283 كم وتكلفة 2.2 مليار جنيه.
  • تطوير وازدواج طريق قنا / الأقصر الصحراوي الشرقي) بطول 108 كم وتكلفة مليار جنيه.
  • تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (المرحلة الأولى بطول 76 كم وتكلفة 11.2 مليار جنيه).
  • تطوير طريق المعاهدة السويس / الإسماعيلية (بطول 80 كم وتكلفة 2.2 مليار جنيه).
  • ازدواج طريق المنصورة / دمياط الشرقي (المرحلة الثانية من محور طلخا حتى محور شربين بطول 12 كم وتكلفة 600 مليون جنيه).
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