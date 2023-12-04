"النقل والطرق".. أبزر المشروعات التي تم الانتهاء منها في عهد الرئيس السيسي

استلزم بناء الجمهورية الجديدة الانخراط في مسار تنموي شامل لكل قطاعات الدولة بلا استثناء، وفي مسار متواز لتحقيق التنمية الشاملة ووضع أسس نمو اقتصادي مستدام يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وركزت الدولة المصرية منذ عام 2014 وحتى الآن على مشروعات البنية التحتية، وعلى رأسها مشروعات النقل والطرق، حيث وضعت الدولة الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل بتكلفة نحو تريليوني جنيه خلال الفترة (2014- 2024)، والتي تتضمن قطاعات النقل "البري- البحري- الجوي- النهري- السككي"، وتشمل طرقًا وكباري سككًا حديدية- الأنفاق والجر الكهربائي- الموانئ البحرية- الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية- النقل النهري، وغيرها، بهدف تحقيق نهضة شاملة في قطاعات النقل المختلفة، ورفع مستوى الخدمات مع الحفاظ على البيئة للانتقال نحو النقل المستدام.

مشروعات الطرق التي تم الانتهاء منها

وتعد شبكات النقل هي العصب الرئيسي الذي تقوم على أساسه التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لذا وضعت الدولة المشروع القومي للطرق في مقدمة أولوياتها في النهوض بالبنية التحتية، ومن أبزر مشروعات الطرق التي تم الانتهاء منها ما يلي: