الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"النقل" تنشر فيديو يوثق اختبارات شغل وظائف بهيئة الطرق والكباري

تسلم وزير النقل نتائج
تسلم وزير النقل نتائج المسابقات

نشرت وزارة النقل مقطع فيديو خاص باختبارات المتقدمين لشغل وظائف بالهيئة العامة للطرق والكباري، عقدت بمقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واستلم نتائجها أمس الفريق كامل الوزير.

ويظهر الفيديو طبيعة الاختبارات وآراء المتقدمن حول طبيعة الأسئلة التي وردت وكيف كانت عملية التنظيم.

امتحان إلكتروني لوظائف بالهيئة العامة للطرق والكباري

ويوضح الفيديو خضوع المتقدمين لامتحان إلكتروني يتضمن عدة محاور منها الكفايات السلوكية، والكفايات اللغوية وتضم اللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي ذكر المتقدم أنه يجيدها أثناء تقديمه طلب التوظيف، ثم الكفايات التكنولوجية والمعرفية وتضم الحاسب الآلي، والمعلومات العامة، بالإضافة لاختبار في التخصص الذي تقدم عليه المتقدم.

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وزير النقل يتسلم نتائج 3 مسابقات للتوظيف بالهيئات التابعة

جدير بالذكر أن وزير النقل تسلم نتائج 3 مسابقات توظيف بهيئات تابعة للوزارة من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث اجتمع أمس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتسلم نتائج 3 مسابقات لشغل وظائف بهيئات تابعة لوزارة النقل، وهي الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، الهيئة العامة للطرق والكباري، الهيئة العامة للنقل النهري.

التحديث والتطوير المستمر لكافة قطاعات النقل لتقديم مستويات الخدمة لجمهور

,وأكد الوزير أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالتحديث والتطوير المستمر لكافة قطاعات النقل لتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب وأنه منذ توليه حقيبة النقل تم وضع خطة شاملة لتطوير وتحديث كافة قطاعات النقل وأهمها انتقاء العنصر البشري بعناية بالإضافة إلى الاهتمام بخطة التدريب والتأهيل في كل الجهات التابعة للوزارة لتنمية وتطوير آداء العاملين بها ورفع قدراتهم وإعداد كوادر قادرة على القيام بالمهام الوظيفية الحالية والمستقبلية.

التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في إجراء مسابقات التوظيف 

وأضاف وزير النقل أنه تم التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في إجراء مسابقات التوظيف للاستفادة من إمكانيات "منظومة المسابقات" التي أنشأها الجهاز، حيث ينشر الإعلان على بوابة الوظائف الحكومية لضمان إتاحته أمام من يبحث عن فرصة عمل، ثم التقديم الإلكتروني الذي يحقق تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، ثم الامتحان الإلكتروني الذي لا دخل لعنصر بشري فيه، وهي المنظومة التي تسهم بطبيعة حوكمتها في اختيار أفضل العناصر المتقدمة ليستأنفوا باقي إجراءات المسابقة التي تم إعدادها بواسطة الوزارة.

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وزير النقل يشهد توقيع عقد استثمار عدد من المنشآت الخدمية بنادي السكة الحديد


ومن جهته، أكد الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز قد أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات استنادًا لنص المادة رقم 30 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظف والتدريب والترقي ولضمان تحقيق معايير الحوكمة.

وزير النقل يتسلم نتائج 3 مسابقات للتوظيف بالهيئات التابعة

https://fb.watch/oD-UMyvUap/?mibextid=Nif5oz

 

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