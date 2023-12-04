"صحة مطروح" تطلق قافلة طبية مجانية بقرية الزيات وتجمعات أولاد الشايط

انطلقت فعاليات القافلة الطبية المجانية، اليوم الإثنين، والتى تم نظمتها مديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح بالوحدة المحلية بالزيات وتجمعات أولاد الشايط وتستمر حتى غدا الثلاثاء، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

أبرز التخصصات الطبية في القافلة

وتقدم القافلة الطبية المجانية خدمات الكشف فى عده تخصصات تضمنت "الباطنة، الأطفال، الجراحة العامة، النساء والتوليد تنظيم الاسرة، الأسنان" بالإضافة الى خدمات المعمل والأشعة والتثقيف الصحى وصيدلية مجانية.

وفى سياق آخر كان عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، قد أعلن فى بيان إعلامي سابق له، عن تواجد قافلة طبية مجانية للكشف الطبي على أهالي قرية علوش التابعة للمركز، وذلك على مدار يومين بمتابعة من رئيس القرية لأعمال القافلة الطبية، تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

وتضم القافلة أطباء من تخصصات «التخدير– الباطنة– الصدر– العظام– الجلدية– طب وجراحة الأطفال– الأنف والأذن والحنجرة– الجراحة العامة- نسا وتوليد– الرمد– المسالك البولية– الأوعية الدموية»، مع توقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية وصرف الدواء بالمجان، تحت إشراف الدكتور حجازي أحمد محمد منسق عام القوافل الطبية بمديرية الصحة، والدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح.

تقديم كل الدعم والتيسيرات لإنجاح القافلة

وأكد "عبدالمجيد" على توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتقديم كل الدعم والتيسيرات لإنجاح القافلة وأداء عملها على أكمل وجه، وتذليل كل العقبات على مدار يومين بالتنسيق بين مجلس المدينة ومديرية الصحة بالمحافظة، لتقديم العلاج والكشف الطبي بالمجان.

ووجّه رئيس مدينة مرسي مطروح، رئيس قرية علوش، بضرورة إعلام أهالي القرية عن القافلة والتخصصات الطبية لتحقيق أكبر استفادة من أعمال القافلة، بجانب الإعلان على صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.