تنظيم قافلة طبية وصرف علاج بالمجان لأهالى مطروح.. 23 نوفمبر

أعلنت محافظة مطروح، منذ قليل، عن تنظيم قافلة طبية من قبل جمعية رسالة للأعمال الخيرية بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية ومديرية التربية والتعليم خلال الفترة من 23- 25 نوفمبر الجارى تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

- التخصصات الطبية

وتضم القافلة إجراء الكشف الطبي ومعمل تحاليل وصرف علاج بالمجان، وذلك بعدد من المناطق، حيث تنطلق القافلة التى تضم تخصصات (الأطفال، الباطنة، الجلدية والأنف والأذن، النسا، الأسنان، الجراحة، الرمد) يوم الخميس 23 نوفمبر بمدرسة أحمد عرابي بقرية المثاني بمدينة النجيلة، ويوم الجمعة 24 نوفمبر بمدرسة الخليل بالضبعة، ومدرسة أبوبكر الصديق بمدينة الحمام، ويوم السبت 25 نوفمبر بمدرستي زاهر جلال وعادل الصفتى وبالمدرسة الفكرية بحى الزهور بالكيلو 4.

من جانبه، وجّه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتيسير إجراءات عمل القافلة مع تذليل كل المعوقات لتقديم خدمات طبية لائقة بأهالي مطروح، مقدمًا الشكر لجمعية رسالة على جهود المشاركة المجتمعية لخدمة مواطني مطروح.

وفى سياق آخر، كان قد قال الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، فى بيان إعلامي سابق له، إن الفرق الطبية بمكاتب الصحة قامت ببدء تفعيل العمل وإضافة خدمة استخراج تصاريح الدفن المميكنة لحالات الوفاة بدلًا من الورقي للمرة الأولى بالمحافظة، هذا بجانب تطوير ميكنة مكاتب الصحة بمحافظة مطروح، ومنظومة تسجيل المواليد الجدد والوفيات، واستكمال الخريطة الصحية بالمحافظة، من خلال إضافة بيانات جديدة للمواطنين منها فصيلة الدم وتسجيل المؤهل الدراسي للزوج والزوجة بمكاتب الصحة.

- التسجيل بالنظام الجديد للمواليد

وأوضح، خلال تفقده للخدمات المقدمة بمكتب صحة مطروح، بأن مكاتب الصحة بمحافظة مطروح بدأت فعليًا بالتسجيل بالنظام الجديد للمواليد الجدد ضمن منظومة ميكنة المواليد الجدد والوفيات، هذا بالإضافة إلى استخراج عدد من تصاريح الدفن المميكنة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن هذا يأتي في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي، وسعي القيادة السياسية لبناء قدرات الدولة وتطويرها من خلال المنظومة الآلية الموحدة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار.