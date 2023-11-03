الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

"صحة مطروح" تنفذ مناورة إخلاء جزئى ناجحة بمستشفى الأطفال التخصصى (صور)

صحة مطروح
صحة مطروح

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، بأنه تم  تنفيذ مناورة إخماد حريق وإخلاء جزئي بمستشفى الأطفال التخصصى، اليوم الجمعة، تحت إشراف مديرية الصحة بمطروح، وبالتعاون مع الحماية المدنية بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح وهيئة الإسعاف، للتدريب على الإخلاء الآمن تحت إشراف العقيد مصطفي مكاوي بإدارة الحماية المدنية، وفريق كبير من الحماية المدنية والدفاع المدني.

إخلاء جزئي للمستشفى

 وأوضح "سالم" أنه تم عمل إخلاء جزئي للمستشفى من العاملين والمرضى في زمن قياسى، حيث أشاد الحضور بواقعية المناورة وتنظيمها الجيد، مشيرًا إلى أنه جرى الدفع بسيارات إسعاف وإطفاء اللازمة وقت التدريب الفعلي بمستشفى الأطفال التخصصي بمطروح.

حضر فعاليات المناورة كل من الدكتورة ليلي صلاح مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة، والدكتورة هالة عبدالله مدير مستشفي الأطفال والدكتورة إيمان محمد مسئول الحضانات والدكتور محمود على، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية، وزكية رشوان، مدير إدارة التمريض ومحمد الطليمي مشرف طوارئ المديرية وداليا عبداللطيف عضو المكتب الفنى وفريق السلامة والصحة المهنية بالمستشفى وأعضاء غرفة الطوارئ بالمستشفى والعاملين.

كيفية التعامل مع الكوارث

وأكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة على ضرورة استمرار تلك المناورات على مستوى جميع المستشفيات لرفع المستوى المهاري للعاملين وتدريبهم على كيفية التعامل في حالات الكوارث مشيرًا إلى أن نجاح المناورة وتنفيذها في وقت قياسي دليل على الاستعداد الجيد والتعاون المثمر من العاملين. 

وفي نهاية المناورة، قدم وكيل وزارة الصحة  الشكر للدكتورة هاله عبدالله، مدير مستشفى الأطفال التخصصي ومنار محمد مسئول فريق السلامة والصحة المهنية بالمستشفى وجميع الفرق المشاركة ومسئولي الدفاع المدني والإسعاف والمشاركين من المستشفى وفرق الإشراف بالمديرية.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بتفعيل خطط إخلاء المستشفيات في حال حدوث حريق وعمل مناورات تدريببة لإخلاء المستشفى في حالة حريق وفى ضوء اهتمام الدولة بالتدريب العملي على مواجهة الأزمات الطارئة، بالتعاون بين أجهزة المحافظة، ووضع سيناريوهات لتدريبات كيفية التعامل مع إدارة الأزمات.

صحة مطروح

صحة مطروح
صحة مطروح
صحة مطروح
صحة مطروح
صحة مطروح
صحة مطروح
صحة مطروح
صحة مطروح
مناورة إخماد حريق إخلاء جزئي مستشفي الاطفال التخصصي الحماية المدنية صحة مطروح

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