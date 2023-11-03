وكيل "صحة مطروح" يُتابع انتظام العمل بمستشفى النجيلة المركزى

قام الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح بالمرور مساء اليوم الجمعة على مستشفى النجيلة المركزى لبحث احتياجات المستشفى ولمتابعة إنتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للاطقم الطبية ومدي توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي وتوافر المخزون الكافى من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته وجاهزية المستشفى لحالات الطوارئ والحوادث.

المرور على قسم الاستقبال والطوارئ وقسم العناية المركزة

وبدأ وكيل صحة مطروح جولته بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ وقسم العناية المركزة وحرص على الاطمئنان على مرضى العناية المركزة ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة وتذليل اى عقبات واطمئن علي الحالة الصحية وتقديم الدعم النفسى والمعنوى الي رانية سعيد ماضى ممرضة بمستشفى النجيلة المركزى بعد تعرضها لوعكة صحية أثناء العمل حيث تم حجزها بعناية المركزة وحالتها الأن مستقرة.

الاجراءات التمريضية أثناء تقديم الخدمة الطبية للمرضي

وتفقد "سالم" قسم العمليات بالمستشفي متابعا الاجراءات التمريضية أثناء تقديم الخدمة الطبية للمرضي وفقًا لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي والوقوف على مدى جاهزية المستشفى والأطقم الطبية لاستقبال حالات الطوارئ.

استحداث وحده تخاطب بالمستشفي

كما تفقد "سالم" معمل المستشفي وبنك الدم التخزيني وتأكد من توافر فصائل الدم ومشتقاته مستمعا لشرح حول استحداث وحده تخاطب بالمستشفي لخدمة اهالى مدينة النجيلة والقرى المجاورة لها وعرض الأمر على محافظ مطروح تنفيذًا لتعليماته المستمرة بتخفيف العبء عن المرضى وتقديم يد العون لهم.

سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة

وقدم وكيل صحة مطروح الشكر للدكتور محمد طالب مدير المستشفى وجميع العاملين على المجهود المبذول وحثهم على التفانى فى العمل من اجل تقديم خدمة طبية أفضل للأهالى بمركز ومدينة النجيلة، مؤكدا أن الجولات مستمرة علي كافة المنشآت الصحية وانه تم تشكيل عدة فرق تحت اشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.

وكيل وزارة الصحة بمطروح خلال تفقد مستشفى النجيلة

وكيل وزارة الصحة بمطروح خلال تفقد مستشفى النجيلة

وكيل وزارة الصحة بمطروح خلال تفقد مستشفى النجيلة