وكيل "صحة مطروح" يتابع بدء تفعيل استخراج تصاريح الدفن المميكنة

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن الفرق الطبية بمكاتب الصحة قامت ببدء تفعيل العمل وإضافة خدمة استخراج تصاريح الدفن المميكنة لحالات الوفاة بدلًا من الورقي للمرة الأولى بالمحافظة، هذا بجانب تطوير ميكنة مكاتب الصحة بمحافظة مطروح، ومنظومة تسجيل المواليد الجدد والوفيات، واستكمال الخريطة الصحية بالمحافظة، من خلال إضافة بيانات جديدة للمواطنين منها فصيلة الدم وتسجيل المؤهل الدراسي للزوج والزوجة بمكاتب الصحة.

_ التسجيل بالنظام الجديد للمواليد

وأوضح خلال تفقده للخدمات المقدمة بمكتب صحة مطروح بأن مكاتب الصحة بمحافظة مطروح بدأت فعليا بالتسجيل بالنظام الجديد للمواليد الجدد ضمن منظومة ميكنة المواليد الجدد والوفيات، هذا بالإضافة إلى استخراج عدد من تصاريح الدفن المميكنة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن هذا يأتي في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي، وسعي القيادة السياسية لبناء قدرات الدولة وتطويرها من خلال المنظومة الآلية الموحدة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمه للمعرفة والابتكار.

_ رفع كفاءة المنظومة الصحية الوقائية

وأضاف وكيل صحة مطروح، أن ذلك يساهم في تطبيق فكر "الجمهورية الجديدة" وبعد تفعيل التسجيل اللحظى فى ميكنة الطعوم الروتينية بمحافظة مطروح، وذلك بجميع مكاتب الصحة بمحافظة مطروح، وعلى مستوي الجمهورية، لتحسين دورة العمل، من خلال الأنظمة التى تتواءم مع بيئة العمل، والتي تهدف إلي رفع كفاءة المنظومة الصحية الوقائية، مؤكدًا أن الدولة تمضي قدمًا في توجهها الاستراتيجي نحو بناء مصر الرقمية، وتعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها في الوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقميًا، والتوسع في تقديم الخدمات المميكنة، بما يضمن تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة، خاصة وزارة الصحة والسكان، للمساهمة في الارتقاء بمستوى حياة المواطنين عبر إتاحة خدمات إلكترونية متعددة توفر الوقت والجهد للجميع.

وكيل الصحة يتفقد الخدمات المقدمة بمكتب صحة مطروح

وكيل الصحة يتفقد الخدمات المقدمة بمكتب صحة مطروح