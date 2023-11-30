محافظة مطروح وجامعة عين شمس يوقعان بروتوكولًا لعقد دورات تدريبية بمكتبة مصر العامة

وقع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، بروتوكول تعاون مشترك لعقد دورات تدريبية معتمدة بمكتبة مصر العامة بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، والدكتورة نيڤين عاصم مدير مركز التدريب والتطوير بالجامعة وأسامة المرسي مدير مكتبة مصر العامة بمطروح.

تنفيذ وعقد الدورات التدريبية الخاصة بمكتبة مصر العامة

يشمل البروتوكول تنفيذ وعقد الدورات التدريبية الخاصة بمكتبة مصر العامة، وفقًا لمعايير الاعتماد الخاصة بمركز التدريب بجامعة عين شمس؛ بهدف إعداد كوادر مؤهلة بما يسهم في تنمية المجتمع المصري، وذلك تحقيقًا لجهود المحافظة في توفير مزيد من الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة بما يواكب احتياجات وجهود التنمية بالمحافظة وكذلك التعاون مع جامعة عين شمس في تحقيق رؤية مصر 2023 في الثقافة والتنوير ونشر العلم وتذليل الصعوبات أمام الجميع، وتنمية مهارات الشباب بما يؤهلهم بما يتناسب مع سوق العمل.