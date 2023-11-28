الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يؤكد أهمية دور الاتصالات في مواكبة التطور التكنولوجي

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شدد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على أهمية دور الاتصالات فى مواكبة التطور التكنولوجي وتوفير مزيد من الخدمات مع ما يقدمه قطاع الاتصالات من خدمات خاصة مواكبة جهود الدولة في الارتقاء بمنظومة التعليم وكذلك التطور التكنولوجي والتحول الرقمي. 

جاء ذلك خلال لقاء محافظ مطروح مع المهندس مايكل نجيب، مدير منطقة تليفونات مطروح، بحضور العميد عمرو عبدالمجيد، رئيس مدينة مرسي مطروح الجديد، مقدمًا له التهنئة لتوليه مهام عمله الجديد بالمحافظة.

_أهمية دور الاتصالات

وأكد المحافظ أهمية دور الاتصالات بالمحافظة مع اتساع مساحتها الجغرافية والعمل على تقديم مزيد من الخدمات لتغطية المناطق الأكثر كثافة  ويحقق ما يتطلبه من جدوى اقتصادية، وكذلك ضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية خاصة في مجال إعادة الشيىء لأصله. 

_ دراسة كافة الملفات

وأوضح مدير منطقة تليفونات مطروح أنه سيتم دراسة كافة الملفات لتوفير مزيد من الخدمات لأهالي مطروح والمناطق الأكثر كثافة مع إدراك  الحاجة الملحة للاتصالات في الوقت الحالي وتحقيق الأهداف المرجوة منه. 

_ الوصول إلى أكثر المناطق احتياجا  

وأشار إلى جهود  وزارة الاتصالات في تطوير الخدمات بمطروح خلال  الفترة الماضية، والتنسيق  مع الوزارة بشأن الحاجة للتوسع في أعمال منطقة تليفونات للوصول إلى أكثر المناطق احتياجا  خلال الفترة القادمة بما يحقق المستهدف ويلبى من خلال فريق العمل احتياجات مزيد من أهالي مطروح. 

وفى سياق أخر، كان قد ناقش اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، مع علاء عافية، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمطروح، جهود التعاون والمشاركة مع المحافظة لتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين.

تيسير وصول مزيد من الخدمات للأهالي

وقدم الشكر لفضيلة الدكتور على جمعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، على التعاون المستمر للمؤسسة مع تأكيد المحافظة على تذليل العقبات لتيسير وصول مزيد من الخدمات للأهالي ومنها مؤخرا تنظيم المؤسسة لقافلة خيرية وطبية بقرية جارة أم الصغير بسيوة. 

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