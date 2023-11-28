الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يناقش جهود التعاون والمشاركة لتوفير الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين

محافظ مطروح من الحدث
محافظ مطروح من الحدث

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء مع علاء عافية مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمطروح جهود التعاون والمشاركة مع المحافظة لتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين.

تيسير وصول مزيد من الخدمات للأهالي

وقدم الشكر لفضيلة الدكتور على جمعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة على التعاون المستمر للمؤسسة مع تأكيد المحافظة على تذليل العقبات لتيسير وصول مزيد من الخدمات للأهالي ومنها مؤخرا تنظيم المؤسسة لقافلة خيرية وطبية بقرية جارة أم الصغير بسيوة. 

_ زفاف جماعى

وأضاف أنه تم الموافقة على مشاركة المؤسسة في احتفالية بالزفاف الجماعى لعدد من شباب مطروح للتيسير عليهم في احتياجات الزواج وإقامة أسرة جديدة  ،على هامش احتفالات المحافظة بعيدها القومى الشهر المقبل بالتنسيق مع الإدارة العامة للسياحة  . 

_ الأسر الأكثر إحتياجا


وأشار محافظ مطروح إلى أن تنظم المؤسسة مطبخ للطعام بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية لتوفير وجبات طعام ساخنة للأسر الأكثر إحتياجا بعدد ٤ ألاف وجبة بمدينة سيوة لمدة شهر بواقع نحو مائتى وجبة يوميًا.،حيث سبق إقامة عدد خمس مطابخ سابقة بعدد من مدن المحافظة لتوفير وجبة ساخنة وتوصيلها للأسر الأكثر إحتياجا أخرها حاليا بمدينة مرسى مطروح 
 

_ إنشاء مدرسة تعليم اساسي بمركز النجيلة 


وأضاف مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمطروح أنه تمت الموافقة على إنشاء مدرسة تعليم اساسي بمركز النجيلة، كذلك جارى التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير عدد من الأجهزة الطبية الأكثر إحتياجا بالمستشفيات للمشاركة في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للأهالي. 

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