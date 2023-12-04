الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مؤتمر جماهيري حاشد لحزب المؤتمر بالبحر الأحمر لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

عقد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ ومؤسس القبائل العربية،  مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بمحافظة البحر الأحمر بعنوان "مصر و تحديات المرحلة المشاركة الايجابية للانتخابات الرئاسية القادمة"

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حزب المؤتمر: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى ورسالة قوية

نظم المؤتمر أمين الحزب بالمحافظة ياسر حسن ، أحمد سمير بدرة  الامين العام المساعد ، وكانت المحاور هي التحديات الامنية التى تواجه مصر و التحديات الاقتصادية و ازمات الطاقة و حتمية التوحد خلف القيادة السياسية.

وقدم المؤتمر المستشار أحمد فؤاد القاضي أمين تنظيم البحر الاحمر و انقسمت المناقشة الي جلستين حواريتين الاولي تم مناقشة اهداف الحزب و ما تم انجازة و الافكار و اسباب دعم الحزب للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رأسية قادمة و ادار الحوار سامح هليل – امين العضوية بالمركزية و الجلسة الثانية جائت مناقشة للمحاور و التحديات الأمنية والاقتصادية و ادار الحوار الاستاذ محمود الماظ مساعد رئيس الحزب.

وذلك بحضور وفد رفيع المستوي من الأمانة المركزية لحزب المؤتمر تضم نواب رئيس الحزب، وأمناء اللجان النوعية.

وقال اللواء طارق رسلان نائب رئيس الحزب والأمين العام عضو مجلس الشيوخ ، إن حزب المؤتمر يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، ويطالب المواطنين بضرورة المشاركة الايجابية في التصويت في هذه الانتخابات .

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حزب المؤتمر: المصريون بالخارج سيشاركون فى انتخابات الرئاسة بكثافة

دعمنا للسيسي مبني على دراسة لدوره وإنجازاته

وقال الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس الحزب ورئيس المكتب التنفيذي إن أسباب توحد أبناء حزب المؤتمر دعما الرئيس لفترة رئاسية قادمة جاء من خلال البحث و الدراسة و معرفة دور السيد الرئيس خلال الفترة الماضية و ما تمه من انجازات و ضرورة الاستمرار لاستكمال هذة النهضة و الاستمرار في الفكرة الصحيح لإدارة البلاد.

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مواطن: أتمنى من الرئيس القادم دعم الشباب والاهتمام بالصعيد وزيادة المشروعات

تحديات كبيرة
ومن جانبه، قال اللواء أحمد زغلول نائب رئيس الحزب أن التحديات الأمنية التى تواجه دولتنا في ظل الظروف الحالية تدعونا الي الاصطفاف جنبا إلى جنب مع القيادة السياسية الحكيمة لمواجه تلك الظروف.

وأكد الشيخ علي فريج نائب رئيس الحزب علي دعم اهالي سيناء الحبيبة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة.

إنشاء وزارة للنقل البحري 
ومن جانبه أكد القبطان محمود جبر نائب رئيس الحزب للنقل البحري ، أن هناك اهميه كبري للاقتصاد الأزرق،  وطالب بضرورة إنشاء وزارة  للنقل البحري تضم تحتها كل مواني مصر ، ولابد أن تكون بينها علاقه تكامليه وليست تنافسيه

واشار جبر ايضا الي أهمية الاقتصاد الأزرق في جلب العمله خاصة العائد الدولاري بجانب قناة السويس والمصريين بالخارج،  كما اكد علي ضرورة وجود اسطول بحري مصري ، سواء ركاب أو بضائع .

كما تحدث أحمد خالد نائب رئيس الحزب،  عن مبادرة ماذا تريد من الرئيس، لافتا أن الاستمارة الإلكترونية والتي تم اطلاقها وصل عدد المقترحات عليها من المواطنين لأكثر  من  عشرة آلاف مقترح من مختلف الشرائح العمرية، وتم تقسيم هذه المقترحات محور سياسي ومحور مجتمعي ، واقتصادي .

وأكد خالد أن مقترحات المواطنين أكدت علي مدي وعي المواطن المصري واخذ الأمر بمنتهي الجدية، ووعيه بمتطلباته واحتياجاته في هذه المرحلة، وكانت مطالبات المواطنين بضرورة حماية الأمن القومي المصري،  في هذه المرحلة، وضرورة الرقابة علي الأسعار،  وإعادة هيكله منظومه التموين، وقد تم تجميع المقترحات وتقديمها الي الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي.

ومن جانبه،  تحدث اللواء محمد نعيم أمين التنظيم المركزي لحزب المؤتمر،  عن الامن الداخلي المصري، والمخططات التي ضد الدولة المصرية والشعب المصري.

وأضاف نعيم أن الرئيس عبد الفتاح السيسي،  أعاد للدوله المصرية الأمن والاستقرار والأمان،  والذي يشعر به المواطن الان وحارب الإرهاب وحروب الجيل الخامس .

وقال خالد مرشد امين تنظيم اتحاد الشباب ، إن اتحاد شباب حزب المؤتمر تولي رئاسته الي الان سته رؤساء مؤكدا على ضرورة دعم الشباب للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة القادمة، كما تحدث عن مبادرة "اتفضل نشرب قهوة مجانا" وهي تعد أحد أساليب التواصل الفعالة بالحملات الانتخابية الميدانية لحث المواطنين علي المشاركة الإيجابية بالانتخابات

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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