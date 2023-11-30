الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب المؤتمر: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني ورسالة قوية

الدكتور السعيد غنيم
الدكتور السعيد غنيم

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن مشاركة المواطنين والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، واجب وطني لخروج الاستحقاق الدستوري بشكل ديمقراطي يليق بمصر، داعيًا المواطنين في الخارج المشاركة بكثافة في العملية الانتخابية.

وأكد غنيم، في تصريحات صحفية، أهمية المشاركة في الانتخابات لتعزيز الديمقراطية والتنوع وتثري الحياة السياسية لأنها تعبر عن وعي المواطن بأهمية مباشرة حقوقه السياسية ورسالة قوية لكل من يتربص بالدولة المصرية من الداخل والخارج في وقت شديد الحساسية وما يحاك للدولة المصرية من مؤامرات فى كل مكان.

 استكمال التجربة الديمقراطية

وتابع النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر: "أن المشاركة بكثافة تأتي في إطار استكمال التجربة الديمقراطية، وما تحقق من إنجازات على أرض الواقع في تلك المرحلة الحاسمة في تاريخ مصر في ظل التحديات الإقليمية يتطلب دعم الدولة خلال الفترة المقبلة، كما أن المشاركة في الانتخابات تأكيد على مبدأ المواطنة الذي يعني إقامة دولة ديمقراطية حديثة، بالتوافد على صناديق التصويت هو شرط المواطنة.

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وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن المشاركة الإيجابية تعمل على تعزيز الديمقراطية والنهوض بالأوطان من خلال أحد أهم وأعظم الحقوق الدستورية للمواطن، كما أن المشاركة ضمانة رئيسية لتحقيق ما يريده المواطنين من خلال أجواء ديمقراطية سليمة وعبر صناديق الاقتراع والتصويت الحر المباشر، للسير نحو بناء الجمهورية الجديدة.

الاستحقاق الدستوري الانتخابات الرئاسية 2024 الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر حزب المؤتمر الانتخابات الرئاسية بالخارج

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