الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

القواعد المنظمة لعمل اللجان الفرعية قبل وخلال عملية الاقتراع بانتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

يبدأ المصريون في الخارج غدًا الجمعة، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وعلى مدار ثلاثة أيام، طبقًا للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، دليلًا استرشاديًا عن الانتخابات الرئاسية.

وتضمن الدليل القواعد المنظمة لعمل اللجان الفرعية ودور رؤساء اللجان الفرعية قبل وخلال عملية الاقتراع، والأدوات الواجب توافرها في اللجان الانتخابية، والتي جاءت كالتالي:

- صندوق مغلق بداخله كشف بعدد الناخبين المقيدين باللجنة.

- حافظة شفافة مفردة لحفظ محاضر اللجنة الفرعية.

- حافظة بلاستيكية لحفظ كشوف الناخبين.

- التأكد من وجود عدد كاف من الأقفال البلاستيكية بواقع 5 اقفال لكل صندوق.

- خاتم اللجنة الفرعية.

- عدد كاف من زجاجات الحبر الفسفوري.

- الأدوات المكتبية اللازمة من أقلام ومظاريف وأوراق وختامة.

- حقيبة زرقاء اللون لتجميع أوراق العملية الانتخابية.

- جوال بلاستيكي لحفظ بطاقات الاقتراع.

- كعوب دفاتر بطاقات الاقتراع المستخدمة.

الانتخابات الرئاسية 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي الانتخابات الرئاسية المصرية

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