رئيس "الوطنية للانتخابات" يحث المصريين بالخارج على المشاركة بقوة فى الاستحقاق الرئاسى (فيديو)

حث المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين في الخارج على المشاركة بقوة في انتخابات الرئاسة المقبلة 2024 وتأدية واجبهم الوطني خلال أيام الانتخابات.

وقال بدوي: "شعب مصر العظيم بني وطني في الخارج أتحدث إليكم اليوم في لحظات فارقة في عمر وطننا الغالي ونحن على أعتاب الاستحقاق الانتخابي الأهم، وهو اختيار من يقود البلاد في السنوات الـ6 القادمة، حيث يبدأ الاقتراع في الانتخابات الرئاسية خارج مصر أيام الأول والثاني والثالث من شهر ديسمبر المقبل".

وأضاف: "وللمصريين في الخارج أقول.. أنتم جزء أصيل من أبناء الوطن وأحد أعمدته الأساسية وتنشغلون دومًا بقضاياه ولكم حق لا ريب فيه في تحديد مصيره، فأقبلوا على المشاركة الجادة والفاعلة في الانتخابات حتى ترتفع أعلام مصر في كل بقاع الدنيا ويسمع العالم أجمع هتافكم في حب الوطن".

وتابع: "وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات كل السبل وذللت كافة العقبات للتعبير عن رأيكم في أجواء من الشفافية والنزاهة وتتعهد الهيئة بأن يكون لكل صوت في الصندوق أثر في نتيجة الانتخابات؛ شاركوا وأدوا واجبكم الوطني وحقكم الدستوري واضربوا المثل لمن حولكم في معنى الانتماء للوطن".