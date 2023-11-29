الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس "الوطنية للانتخابات" يحث المصريين بالخارج على المشاركة بقوة فى الاستحقاق الرئاسى (فيديو)

المستشار حازم بدوي
المستشار حازم بدوي

حث  المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المصريين في الخارج على المشاركة بقوة في انتخابات الرئاسة المقبلة 2024 وتأدية واجبهم الوطني خلال أيام الانتخابات.

وقال بدوي: "شعب مصر العظيم بني وطني في الخارج أتحدث إليكم اليوم في لحظات فارقة في عمر وطننا الغالي ونحن على أعتاب الاستحقاق الانتخابي الأهم، وهو اختيار من يقود البلاد في السنوات الـ6 القادمة، حيث يبدأ الاقتراع في الانتخابات الرئاسية خارج مصر أيام الأول والثاني والثالث من شهر ديسمبر المقبل".

txt

لمن لهم حق التصويت.. استعلام عن اللجنة الانتخابية عبر الهيئة الوطنية للانتخابات

txt

الوطنية للانتخابات: أبلغنا حملات مرشحى الرئاسى بموعد الصمت الانتخابى فى الخارج

وأضاف: "وللمصريين في الخارج أقول.. أنتم جزء أصيل من أبناء الوطن وأحد أعمدته الأساسية وتنشغلون دومًا بقضاياه ولكم حق لا ريب فيه في تحديد مصيره، فأقبلوا على المشاركة الجادة والفاعلة في الانتخابات حتى ترتفع أعلام مصر في كل بقاع الدنيا ويسمع العالم أجمع هتافكم في حب الوطن".

وتابع: "وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات كل السبل وذللت كافة العقبات للتعبير عن رأيكم  في أجواء من الشفافية والنزاهة وتتعهد الهيئة بأن يكون لكل صوت في الصندوق أثر في نتيجة الانتخابات؛ شاركوا وأدوا واجبكم الوطني وحقكم الدستوري واضربوا المثل لمن حولكم  في معنى الانتماء للوطن".

المستشار حازم بدوي المصريين في الخارج الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

عاجل.. وزير التموين يكشف سبب أزمة السكر والكمية المتواجدة بالوزارة والقطاع الخاص

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

عاجل| يوم التضامن مع فلسطين.. شهادات الطلاب الفلسطينيين بمصر عن الحرب والحياة (ملف)

باحث فى الشئون الإسرائيلية يكشف شروط حماس للإفراج عن المحتجزين لديها

الاحتلال: الصليب الأحمر نقل الرهينتين الإسرائيليتين إلى مصر

ياسمين صبرى ترد على شائعة زواجها "سرًا"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

محمد العسيري

زمن عدوية فى لندن

أحمد الصغير

مصرُ الشريفة الكبيرة الواثقة.. تتحدث عن نفسها

ماجد حبته

سيلفى الرئيسة والرئيس

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

عبد الرحيم طايع

الناعقون على شجر يوتيوب!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم

وزيرة خارجية بوليفيا تؤكد موقف بلادها الداعم للحقوق الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس