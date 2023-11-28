الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الوطنية للانتخابات: أبلغنا حملات مرشحى الرئاسى بموعد الصمت الانتخابى فى الخارج

المستشار أحمد بنداري
المستشار أحمد بنداري

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الصمت الانتخابي يبدأ اعتبارًا من صباح غدٍ الأربعاء، ويستمر لـ 48 ساعة قبل مرحلة التصويت.

الصمت الانتخابي  

أكد المستشار أحمد بنداري، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحملات الانتخابية ستتوقف عن الأنشطة الدعائية في الخارج في التوقيتات المعلنة وفق الجدول الزمني للهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف أنه تم التنسيق مع جميع الحملات الخاصة بالمرشحين للتأكيد على موعد الصمت الانتخابي خارج جمهورية مصر العربية، والتي تبدأ من غد ولا يجب أن يعقد أي مؤتمرات شعبية، والغاية من الصمت الانتخابي عدم التأثير على الناخب في تمكينه من اختيار المرشح الرئاسي الذي يريده.

الانتخابات في الخارج

وتابع: "الصمت الانتخابي يقصد به خارج حدود الدولة المصرية وليس بداخلها، هناك لجنة مشكلة تقوم برصد كافة المخالفات المتعلقة بالصمت الانتخابي على جميع دول العالم التي بها مقرات للانتخابات".

أحمد بنداري الوطنية لانتخابات الانتخابات الرئاسية اكسترا نيوز المستشار احمد بنداري

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