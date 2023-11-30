برلمانى: توجيهات الرئيس بتطوير المشروعات تستهدف طفرة اقتصادية

أشاد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بمواصلة العمل على تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية الوطنية بما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الراهنة.

الانتقال بالدولة المصرية من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة

وقال عباس، في تصريحات صحفية له، إن الرئيس السيسي حريص على الانتقال بالدولة المصرية من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة من خلال توطين الصناعات المختلفة سواء الغذائية أو الصناعات الثقيلة، مما يحقق طفرة كبيرة في الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الاهتمام بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية يسهم في مواجهة التحديات العالمية الراهنة مما يوفر الحماية للمواطنين من أثر الأزمات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على كل دول العالم.

وأكد النائب زكي عباس أن مواصلة العمل بالمشروعات والبرامج الاقتصادية تسهم في توفير فرص عمل للشباب، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة مما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة العالمية.

يشار إلى أن عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعًا لمتابعة مستجدات الوضع الاقتصادي في ضوء التطورات الإقليمية والدولية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على جهود الحكومة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني تجاه التقلبات السياسية والاقتصادية الدولية والإقليمية، ووجه فى هذا الصدد بمواصلة العمل على تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية الوطنية بما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الراهنة، ويضمن حماية المواطنين من آثارها السلبية، مع تعزيز العمل الجارى لدفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومى، ومواجهة التحديات الراهنة، ويضمن حماية المواطنين من آثارها السلبية، مع تعزيز العمل الجارى لدفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومي.