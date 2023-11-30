الخميس 30 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: توجيهات الرئيس بتطوير المشروعات تستهدف طفرة اقتصادية

النائب زكي عباس
النائب زكي عباس

أشاد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، بتوجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بمواصلة العمل على تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية الوطنية بما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الراهنة.

الانتقال بالدولة المصرية من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة

وقال عباس، في تصريحات صحفية له، إن الرئيس السيسي حريص على الانتقال بالدولة المصرية من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة من خلال توطين الصناعات المختلفة سواء الغذائية أو الصناعات الثقيلة، مما يحقق طفرة كبيرة في الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الاهتمام بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية يسهم في مواجهة التحديات العالمية الراهنة مما يوفر الحماية للمواطنين من أثر الأزمات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على كل دول العالم.

تحرك برلماني بشأن أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية

وأكد النائب زكي عباس أن مواصلة العمل بالمشروعات والبرامج الاقتصادية تسهم في توفير فرص عمل للشباب، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، بالإضافة إلى توفير العملة الصعبة مما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة العالمية.

يشار إلى أن عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعًا لمتابعة مستجدات الوضع الاقتصادي في ضوء التطورات الإقليمية والدولية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على جهود الحكومة لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني تجاه التقلبات السياسية والاقتصادية الدولية والإقليمية، ووجه فى هذا الصدد بمواصلة العمل على تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية الوطنية بما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الراهنة، ويضمن حماية المواطنين من آثارها السلبية، مع تعزيز العمل الجارى لدفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومى، ومواجهة التحديات الراهنة، ويضمن حماية المواطنين من آثارها السلبية، مع تعزيز العمل الجارى لدفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الدخل القومي.

النائب زكي عباس مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة تطوير البرامج والمشروعات الاقتصادية

الأكثر قراءة

تربح 10 آلاف جنيه من "تيك توك".. اعترافات إنجي حمادة بطلة فيديو المطبخ

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

رفض دعوى تطالب بطرد ناد شهير من قطعة أرض إيجارها 100 جنيه سنويا

تغريم حمو بيكا 2400 جنيه فى 4 تهم

صانع أنتيكات وتحف الفنية.. "عزت" يُبدع في تشكيل "السرسوع" بالفيوم (فيديو)

راودوا زوجته عن نفسها.. إحالة أوراق قاتلي "شهيد الشرف" بالمرج إلى المفتي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

صناعة الهدنة.. حزن الحزن

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

محمد العسيري

زمن عدوية فى لندن

أحمد الصغير

مصرُ الشريفة الكبيرة الواثقة.. تتحدث عن نفسها

ماجد حبته

سيلفى الرئيسة والرئيس

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم