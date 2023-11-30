الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تحرك برلماني بشأن أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية

النائبة فاطمة سليم
النائبة فاطمة سليم

تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل غير مسبوق.
 

ارتفاع أسعار بعض السلع


وقالت النائبة إن سوق السلع الغذائية الأساسية في مصر يشهد حالة من عدم الاستقرار، حيث ارتفعت أسعار بعضها على نحو غير مسبوق مثل السكر الذي وصل أكثر من ٥٠ جنيها، فضلا عن اختفاء بعض السلع ووجود عجز شديد في المعروض منها.

وأشارت فاطمة سليم إلى أن هذه الأزمة تأتي في الوقت الذي يؤكد فيها وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن هناك مخزونا استراتيجيا يكفي شهورا، فضلا عن أن بعض تلك السلع مصر لديها اكتفاء ذاتي منها.
 

التضارب بين التصريحات الحكومية والواقع


وأوضحت عضو مجلس النواب، أن حالة التضارب بين التصريحات الحكومية والواقع تؤكد أن هناك غيابا حقيقيا للأجهزة الرقابية، وهو ما يجعل المواطن يقع فريسة لجشع التجار، سواء في زيادة الأسعار، أو حجب بعض السلع لخلق سوق سوداء.
 

وطالبت النائبة فاطمة سليم، الحكومة بكشف الحقيقة كاملة بشأن وضع الأسعار في مصر، والعمل على توفير احتياجات المواطنين، والضرب بيد من حديد ضد كل من تسول له نفسه التكتسب من قوت الشعب.

النائبة فاطمة سليم مجلس النواب طلب إحاطة وزارة التموين أسعار السلع السلع الغذائية

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