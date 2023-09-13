برلمانية تطالب "تضامن النواب" بسرعة دراسة أوضاع أسر ضحايا فيضانات ليبيا

طالبت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، وزارة التضامن الاجتماعي، بدراسة حالات الأسر المصرية التي توفى أو فُقد أحد من أبنائها أو عائلها، خلال الـفيضانات التي ضربت ليبيا، خلال الأيام الماضية.





وفاة وفقدان العشرات من أبناء قرية واحدة

وقالت النائبة فاطمة سليم في تصريحات لها، إن هناك أنباء يتم تداولها بشأن وفاة وفقد نحو عشرات الأشخاص من أبناء قرية واحدة بمحافظة بني سويف، بالإضافة إلى ضحايا من باقي المحافظات المصرية، مشيرة إلى أن المصريين المتواجدين في ليبيا، في الغالب يكونوا شباب ويعولون أسر، ويسعون للبحث عن فرص عمل.

وأضافت "سليم" أن أسر هذه الفئات والضحايا، تحتاج من الحكومة حاليًا، دراسة حالاتها الاجتماعية، للتأكد من مدى توافر احتياجاتها الاجتماعية بعد فقدها أبناءها أو عائلها، لضمان تحقيق الحياة الكريمة لها، وهو ما يتطلب سرعة التدخل من جانب وزارة التضامن الاجتماعي، لتنفيذ ذلك الأمر.

وأشارت البرلمانية إلى أن ذلك الدور الاجتماعي يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها الحكومة لتحقيق الحياة الكريمة للمصريين.

وثمنت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، الدور الوطني الذي تقوم به الدولة المصرية، تجاه أشقائنا في ليبيا والمغرب، بسرعة إرسال المساعدات اللازمة لهم.

وقالت السفيرة سها الجندي، وزيرة الهجرة، إن الوزارة تنسق مع جميع السلطات المعنية للتعرف على حجم تأثير الإعصار على المصريين المتواجدين في ليبيا، مشيرة الى أنه في هذا الإطار تعمل وزارة الهجرة على تحري الدقة، و التأكد من أسماء وأعداد من أضيروا من أبنائنا جراء الإعصار الذي ضرب ليبيا.

ووصل اليوم عشرات الجثامين المصريين الذين لقوا مصرعهم جراء الأعصار أغلبهم من قرية الشريف ببني سويف.