شقيق أحد ضحايا إعصار دانيال ببنى سويف: شقيقى سافر من شهر وترك 5 أبناء (فيديو)

أكد نادي جبر عثمان، شقيق "سعيد" البالغ من العمر 33 عامًا ابن قرية الشريف بمركز ببا جنوب بني سويف، أن شقيقه سافر إلى دولة ليبيا منذ شهر، ولكن إعصار دانيال أدى إلى وفاته، وترك خلفه 5 أطفال صغار وزوجته.

جبر شقيق سعيد يتحدث لـ"الدستور"

وأوضح "جبر" خلال حديثه لـ"الدستور" أن أطفال شقيقي هم ناصر ونورا ومحمود وبكري ونورهان، وأن شقيقي نزل إجازة وظل في القرية لمدة 3 أشهر وبعدها سافر حيث يعمل في ليبيا منذ 10 سنوات داخل درنة وكان سعيدا بعمله هناك ولم يشك من أي شيء طوال تلك الفترة.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية الشريف بمركز ببا جنوب بني سويف عقب وصول نبأ وفاة 68 شابًا من أهالي القرية، بعد أن لقوا مصرعهم جميعًا خلال عملهم بمنطقة درنة الليبية، نتيجة إعصار دانيال الذي اجتاح الشرق الليبي، والذي خلف مئات الضحايا والمفقودين.

تشييع الجثامين بعد أداء صلاة الجنازة

وشيّع أهالي القرية جثامين الشباب بعد أداء صلاة الجنازة، في مشهد تقشعر له الأبدان، لمثواهم الأخير ودفنهم في مقابر أسرهم، وسط انهيار أهالي القرية وأسر الشباب، وارتسم الحزن على وجوههم، وارتدت نساء القرية الملابس السوداء حزنًا على الشباب، وتعالت صرخات البكاء فى منزل الشباب حزنًا على فقدهم.

وأدى أهالي القرية والقرى المجاورة صلاة الجنازة على الشباب في مسجد القرية، وتم تشييع الجثامين فى مشهد يقشعر له الأبدان لمثواهم الأخير ودفنهم في مقابر أسرهم، وسط انهيار أهالي القرية وأسر الشباب، الذين أخذوا يرددون “شهداء لقمة العيش”.

وكان من أكثر المشاهد قسوة، تشييع أشقاء قبل الاحتفال بالانتهاء من أعمال تشطيب شققهم الخاصة.

ووصلت جثامين أبناء القرية داخل أكثر من 65 سيارة إسعاف في مشهد مهيب محمولين وسط صراخ سيدات القرية.