الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالي كفر الشيخ ينتظرون وصول جثماني الشقيقين ضحايا إعصار دانيال بليبيا

المتوفى
المتوفى

ينتظر أهالي قرية الزعفران التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وصول جثمان الشقيقان علاء ومحمد عيد الصعيدي، بعد استشهادهما في إعصار دانيال الذي قد ضرب ليبيا مؤخرا، ومن المقرر أن يؤدي عليهما أهل القرية صلاة الجنازة ودفنهما في مقابر العائلة.

أهالي قرية الزعفران ينتظرون وصول الجثمانين

وأكد محمد الصعيدي، ابن عم الشقيقين خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الشقيقان يعملان منذ فترة في ليبيا في سمكرة ودوكو السيارات، وكانا على تواصل دائم بأهلهما أولا بأول، حتى جاءت تلك العاصفة وضربت مدينتهم درنة الليبية اللذان كانا يعملان بها، وهنا انقطعت الاتصالات معهما حتي جاءنا خبر وفاتهما في العاصفة، لافتا إلى أنه من المفترض أن يصل جثمان الشقيقان خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل دفنهما بمقابر الأسرة بقرية الزعفران.

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شقيقان من أبناء كفر الشيخ توفيا فى إعصار "دانيال" بلبيبا

وأوضح الصعيدي أن الحزن يعم الأسرة والقرية بشكل عام فور سماعهم الخبر، وذلك لأن الشقيقين كانا يشتهران بحسن السيرة والسمعة بين أوساط القرية وكانا على علاقة طيبة بالجميع.

وأكد عارف عبد المقصود، أحد أهالي قرية زعفران، أنهم يستعدون ويتأهبون من أجل الصلاة على الجثامين بأكبر مساجد القرية، يشارك فيها كل أهالي القرية، والذين كان يجمعهم علاقة طيبة للغاية بالشقيقين، داعيا الله أن يصبر أهلهما على فراقهما.

فيما نعلا النائب محمد ذكي، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، الشقيقين، سائلا الله عز وجل لهما الرحمة والمغفرة والدرجات العلى من الجنة، ولذويهم الصبر وحسن العزاء، مطالبا أهالي الدائرة بالتواصل فورا مع مكتبه خصوص أي مشكلة لأبنائهم في ليبيا.

المتوفى
المتوفى
المتوفى
المتوفى
العاصفة دانيال قرية الزعفران الحامول كفر الشيخ ضحايا إعصار دانيال

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