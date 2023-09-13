الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شقيقان من أبناء كفر الشيخ توفيا فى إعصار "دانيال" بلبيبا

أحد الأشقاء
أحد الأشقاء

لقي الشقيقان علاء عيد الصعيدي ومحمد عبد الصعيدي، أبناء قرية الزعفران التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، مصرعهما جراء إعصار "دانيال" والذي ضرب ليبيا مؤخرا ، حيث كانا الشقيقان يعملان هناك في دولة ليبيا وتحديدا في مدينة درنا.

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  • الشقيقان يعملا معا في ليبيا منذ فترة وكانا علي تواصل دائم بذويهم

وأكد محمد الصعيدي، إبن عم الشقيقان، خلال تصريحات خاصة ل " الدستور" ، أن الشقيقان يعملان منذ فترة في ليبيا وكانا علي تواصل دائم بأهلهما أولا بأول ، حتي جاءت تلك العاصفة وضربت مدينتهم درنة الليبية اللذان كانا يعملان بها ، وهنا انقطعت الاتصالات معهما حتي جاءنا خبر وفاتهما في العاصفة، لافتا أنه من المفترض أن يصل جثمان الشقيقان خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل دفنهما بمقابر الأسرة بقرية الزعفران.

  • الحزن يعم قرية الزعفران بسبب وفاة الشقيقان

وأوضح الصعيدي، أن الحزن يعم الأسرة والقرية بشكل عام فور سماعهم الخبر ، وذلك لأن الشقيقين كانا يشتهران بحسن السيرة والسمعة بين أوساط القرية وكانا علي علاقة طيبة بالجميع.


فيما نعي النائب محمد ذكي، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ الشقيقان، سائلا  الله عز وجل لهما الرحمه والمغفره والدرجات العلي من الجنه، ولذويهم الصبر وحسن العزاء، مطالبا أهالي الدائرة من أهلنا بالتواصل فورا مع مكتبه خصوص أي مشكله لابنائهم بليبيا ، وذلك بعد العاصفة دانيال والتي قد ضربت ليبيا مؤخرا.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،  قد عن تنكيس الأعلام "  تخفيض لنصف ارتفاع الصاري"، لمدة 3 أيام، اعتباراً من امس الثلاثاء، حتى الخميس، 14 سبتمبر، 2023.

 

ووجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومديري مديريات الخدمات بالمحافظة، بالالتزام بتنفيذ ما ورد بالكتاب بكل دقة.

 

جاء ذلك إيماء للمنشور الدوري من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن إعلان حالة الحداد بجمهورية مصر العربية، تضامنا مع ضحايا الكوارث الإنسانية بدولتي المملكة المغربية وليبيا الشقيقتين.

أحد الأشقاء
أحد الأشقاء
أحد الأشقاء
أحد الأشقاء
ليبيا الحامول قرية الزعفران الإعصار دانيال كفر الشيخ

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