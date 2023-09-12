وزير ليبى: "دانيال" أخفت 25% من درنة

أعلن وزير الطيران المدني الليبي هشام شكيوات أن مساحة 25 % من مدينة درنة اختفى جراء العاصفة دانيال، حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وأكد “شكيوات” أنه لا توجد حصيلة إجمالية للضحايا في درنة حتى الآن؛ حيث تقوم فرق الإنقاذ في ليبيا بانتشال مئات الجثث التي طفت جراء الإعصار.

السلطات الليبية تعلن حالة الاستنفار فى درنة لإغاثة المنكوبين

وتسببت العاصفة دانيال في سقوط العديد من الضحايا في مدينة درنة الليبية، وأدت الأمطار الغزيرة إلى تدمير البنية التحتية والممتلكات.

وأعلنت حالة الاستنفار في المدينة لإغاثة المنكوبين جراء السيول والفيضانات، وما زال البحث جاريا عن المفقودين.