الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"أزهرية كفر الشيخ" تطلب موجه شؤون قرآن كريم.. الشروط والأوراق المطلوبة

كفر الشيخ
كفر الشيخ

أعلنت منطقة كفرالشيخ الأزهرية فتح باب التقدم لشغل وظيفة «موجه شئون قرآن كريم» ندباً بالإدارات التعليمية من تخصص (شرعي/ قرآن كريم) طبقًا للائحة التنفيذية للقانون رقم (156) لسنة 2013م، وبطاقة الوصف الوظيفي، وذلك اعتبارًا من الأربعاء الموافق 13 /9/ 2023 م حتى الخميس الموافق 28 /9/ 2023م .

الشروط المطلوبة لشغل وظيفة موجه شؤون قرآن كريم

وجاءت شروط شغل الوظيفة كما يلي:
1. الحصول على مؤهل عال تربوي أزهري أو مؤهل عال أزهري مناسب بالإضافة إلى شهادة إجازة التأهيل التربوي، ويستثنى من هذه الشروط الشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بالقانون رقم 156 لسنة 2007م.
2. أن يكون على درجة معلم أول (أ) على الأقل.
3. ألا يكون قد وقع عليه جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوه.
4. ألا يكون محالًا إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل أو حاصل على جزاءات أكثر من عشرة أيام، وأن لا يكون لديه مانع من موانع قانون الخدمة المدنية.
5. أن يكون على رأس العمل.
6. أن يكون آخر تقريرين للمتقدم لا يقل عن فوق المتوسط.

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فتح باب طلبات الخدمة العامة للعمل برياض الأطفال وتحفيظ القرآن بالمعاهد في كفر الشيخ

  • الأوراق المطلوبة للتقديم للوظيفة

أما عن الأوراق المطلوبة فهي: (طلب ترشح لوظائف التوجيه (متوفر بالإدارات التعليمية)– صوره من المؤهلات الدراسية+(التربوي) - صورة من خطاب الدرجة+(مسمى الكادر إلكتروني) – صورة من بطاقة الرقم القومي– صورة من شهادة تأدية الخدمة العسكرية- بيان حالة معتمد من جهة العمل - صورة من آخر تقريرين لتقويم الأداء (التقارير السرية) - إفادة من جهة العمل بأن المذكور على رأس العمل- إفادة بعدم الحصول على جزاءات من جهة العمل– إفادة من الشئون القانونية بعدم الاحالة للتحقيق أو المحكمة التأديبية أو الجنائية خلال العاميين السابقين وحتى تاريخه- صورة من قرار التسوية للحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة- صور من أي شهادات دورات معتمدة (حاسب آلي) ودورات أخرى (إن توفرت) صورة من مباشرة العمل(أول مره) أو شهادة الخبرة.

وتعتمد كل هذه الصور من المستندات المذكورة كصورة طبق الأصل، وتقدم إلى إدارة التنسيق بالمنطقة خلال الفترة المذكورة، علماً بأنه لا ينظر إلى الطلبات التي لم تتوفر فيها جميع الشروط، ولا التي تُقدم بعد انتهاء موعد الإعلان.

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