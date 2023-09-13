والدة 3 ضحايا فى العاصفة دانيال: "الحبايب راحوا وأبوهم مات من 3 سنين" (فيديو)

قالت والدة 3 من ضحايا العاصفة دانيال من أبناء قرية الشريف ببني سويف، إن أبناءها الثلاثة محمود وأحمد توأم ولديهما 25 عامًا، وعبدالرحمن 21 عامًا، وأن زوجها توفي منذ 3 سنوات وكان أبناؤه فى ليبيا: "الحبايب كلهم ماتوا ورحلوا ولم يبق معي سوي يوسف يبلغ من العمر 11 عاما، وبنتي متزوجة".

وأضافت والدة الضحايا أن ابنيها التوأم متزوجان وتركا أطفالًا صغارًا وأن نجلي الصغير أول مرة يسافر إلي ليبيا، فأولادي يعملون هناك دون أي شكاوي أو مشاكل، وتواصلت معهم آخر مكالمة يوم السبت الماضي واطمنوا عليا وقالولي بكره فيه إعصار ومش هنطلع من البيت؛ حتي تفاجأت باسمهم ضمن ضحايا الإعصار، فأهل البلد كانوا يعلمون وأخفوا عليا اللى حصل معهم، فابنى الصغير عبدالرحمن سافر منذ 3 سنوات، وأولادي الثلاثة رجعوا فى النعش قدامي".



وسادت حالة من الحزن بين أهالي قرية الشريف بمركز ببا جنوب بني سويف عقب وصول نبأ وفاة 68 شابًا من أهالي القرية، بعد أن لقوا مصرعهم جميعًا خلال عملهم بمنطقة درنة الليبية، نتيجة إعصار دانيال الذي اجتاح الشرق الليبي، والذي خلف مئات الضحايا والمفقودين.

تشييع الجثامين بعد أداء صلاة الجنازة

وشيّع أهالي القرية جثامين الشباب بعد أداء صلاة الجنازة في مشهد تقشعر له الأبدان، لمثواهم الأخير ودفنهم في مقابر أسرهم، وسط انهيار أهالي القرية وأسر الشباب، وارتسم الحزن على وجوههم، وارتدت نساء القرية الملابس السوداء حزنًا على الشباب، وتعالت صرخات البكاء فى منزل الشباب حزنًا على فقدهم.

كان من أكثر المشاهد قسوة، تشييع أشقاء قبل الاحتفال بزفافهم بأيام، بعد الانتهاء من أعمال تشطيب شققهم الخاصة.