الأحزاب تواصل فعالياتها بالمحافظات لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

واصلت الأحزاب السياسية المختلفة، عقد مؤتمراتها الجماهيرية في القاهرة والمحافظات المختلفة لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال ما بدأه من إنجازات خلال السنوات الماضية.



مستقبل وطن بالبحر الأحمر ينظم المؤتمر الجماهيرى الثاني لتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي



نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر، برئاسة عماد سيف الدين أمين الحزب بالمحافظة المؤتمر الجماهيري الثاني لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية بمدينة الغردقة، بحضور جماهيرى حاشد وغير مسبوق تجاوز أكثر من إثنى عشر ألف مواطن من كافة مدن محافظة البحر الأحمر.

وشارك في المؤتمر أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمدن والأقسام والوحدات الحزبية، فضلاً عن رجال الدين الإسلامي والمسيحي والقيادات التنفيذية والشعبية وعمد ورموز قبائل المحافظة ومشايخ الجنوب وأعداد غفيرة من المواطنين من أهالي محافظة البحر الأحمر.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الشعب الفلسطيني، تلاها عرض فيلم نفذته أمانة إعلام المحافظة عن الإنجازات التي تمت بالبحر الأحمر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أشاد عماد سيف الدين أمين الحزب بالمحافظة بنجاح الدبلوماسية المصرية بتوجيهات من الرئيس السيسي، في وقف إطلاق النار بقطاع غزة، مؤكدًا الضغوط التي تعرضت لها مصر لتصفية القضية الفلسطينية.

وطالب النائب سيد قاسم عضو مجلس النواب، الجميع بالوقوف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التنمية والاستقرار.

وٱكد الشيخ علي حسن هدل شيخ مشايخ حلايب وأمين الحزب بالمدينة إدراك المصريين لما تم من إنجازات ومشروعات عملاقة وغير مسبوقة في كافة المحافظات.

وأعلنت دعاء أبو القاسم أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بمحافظة البحر الأحمر التأييد الكامل للرئيس السيسي في تلك المرحلة الهامة من تاريخ الوطن.

ومن جهته؛ طالب الدكتور هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر الحضور بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وتجديد العهد.

أما الدكتور محمد حسنين رئيس المنطقة الأزهرية بالبحر الأحمر، فدعا الجميع للمشاركة الإيجابية لتظل مصر بلد الأمن والأمان.

وأضاف الأنبا ايلاريون أسقف إيبراشية البحر الأحمر وممثل الكنيسة، أن القيادة السياسية لم ولن تخضع للاملاءات.

فيما أشاد الدكتور محفوظ عبد الستار عميد جامعة الغردقة بحب المواطن لدولته بالفطرة ومساندته للقيادة السياسية على مر العصور في مواجهة كافة التحديات.

مؤتمر جماهيري في المنوفية

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنوفية؛ برئاسة النائب سامر التلاوي؛ أمين الحزب بالمحافظة؛ مؤتمرا جماهيريا حاشدًا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لفترة رئاسية جديدة.

شهد المؤتمرَ حضورًا جماهيريًا كبيرًا تخطى 25 ألف من المواطنين، وعدد من القيادات الشعبية والشخصيات العامة، بالإضافة لأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز والأقسام، والوحدات الحزبية.

شارك في المؤتمر الدكتور محمد كمال المستشار السياسي لرئيس الحزب، والنائب سيد نصر أمين العمال والفلاحين المركزي ؛ والدكتور سمير صبري؛ أمين شؤون التجارة والصناعة المركزي ؛ والنائب فخري طايل؛ أمين العلاقات الحكومية المركزي.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الشعب الفلسطيني، ثم عرض فيلم عن الإنجازات التي تمت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر عامة والمنوفية خاصة.

وفي كلمته أشاد الدكتور محمد كمال المستشار السياسي لرئيس الحزب، بمحافظة المنوفية وبالكوادر الحزبية المتميزة فيها، قبل أن يعدد انجازات الرئيس السيسي وفي مقدمتها استعادة الهوية المصرية، وتحقيق الأمن والأمان، والريادة الاقليمية والدولية.

وأعلن النائب سيد نصر؛ أمين العمال والفلاحين المركزي، دعم ومساندة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى لاستكمال مسيرة البناء والتنمية فى شتى القطاعات.

وأكد الدكتور سمير صبري؛ أمين شئون الصناعة والتجارة المركزي، الوقوف صفا واحدا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دعما لمواصلة ملحمة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية.

فيما أشار النائب أحمد أبو زيد؛ أمين مساعد الحزب بالمحافظة، إلى أن مصر كانت ومازالت الرائدة في المنطقة بفضل حكمة القيادة السياسية رغم كل الضغوط التي تعرضت لها.

وطالب النائب أحمد الخشن؛ أمين مساعد الحزب بالمنوفية، أهالى المحافظة بالخروج والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لحماية الوطن الغالي.

فيما أكد محمد مطر، أمين شئون القبائل العربية بالسادات، أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسى عادت يدا واحدة.

ولفت الشيخ رجب عبدالحميد، مدير أوقاف السادات، إلى أن مصر بفضل الله قادرة على تخطي أي صعوبات بقوة شعبها ووحدته.

فيما أكد القمص بطرس سمعان، وكيل مطرانية البحيرة، أن الأقباط حريصون على وطنهم ومحبين لدولتهم ومساندين للقيادة السياسية في مواجهة كافة التحديات.

أمانة العمال والفلاحين المركزية تعقد اجتماعًا تنظيميًا

كما عقدت أمانة العمال والفلاحين المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة النائب سيد نصر، اجتماعًا تنظيميا في المقر الرئيسي للحزب في القاهرة، لمناقشة خطة الأمانة لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور الأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة، وغرفة العمليات المنبثقة عنها لمتابعة المحافظات.

وأثنى النائب سيد نصر، على دور أمانة العمال والفلاحين المركزية لدعم الرئيس السيسي، موجها بتكثيف الجهود في تلك المرحلة الدقيقة التي يعيشها الوطن والعمل كيد واحدة للعبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان بقيادة الرئيس السيسي الذي يثبت دوما أنه رجل المرحلة لإنجازاته على الأصعدة كافة وحمايته تراب الوطن.

وخلال الاجتماع؛ دارت نقاشات بين النائب سيد نصر والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب الأمانة وغرفة العمليات، حول الجهود التي تم بذلها خلال الفترة الماضية لدعم الرئيس السيسي في المحافظات كافة.

حماة الوطن ينظم مؤتمرًا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بالمنيا

نظم حزب حماة الوطن، مؤتمرا جماهيريا حاشدا في محافظة المنيا بمركز مغاغة لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك ضمن سلسلة اللقاءات والمؤتمرات التي ينظمها حزب حماة الوطن لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وأعلن المشاركون في المؤتمر، وقوفهم خلف المرشح الرئاسي من أجل استكمال مسيرة التنمية، وللحفاظ على ما تم من إصلاحات وإنجازات، وصولا إلى حلم الجمهورية الجديدة.