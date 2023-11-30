حزب المؤتمر: المصريون بالخارج سيشاركون فى انتخابات الرئاسة بكثافة

دعا الدكتور أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر عن المصريين بالخارج، جميع المصريين المقيمين خارج الدولة إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تبدأ غدا الجمعة وتستمر حتى الأحد المقبل.

وقال منصور، في تصريحات صحفية له، إن قوة المصريين الموجودة في مختلف دول العالم ومشاركتهم الإيجابية في الانتخابات الرئاسية بمثابة تأكيد على وقوف جميع المواطنين المصريين خلف الدولة المصرية لاستكمال مسيرة التنمية المستدامة، مؤكدًا أن المصريين بالخارج يقفون خلف الدولة المصرية، وسنري ذلك أمام صناديق الانتخابات غدًا بشكل يليق بحجم ومكانة الدولة.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن مشاركة المصريين بكثافة في الانتخابات الرئاسية ضرورة، حتى تكون هناك مشاركة بشكل يليق بحجم ومكانة الدولة المصرية أمام العالم.

وأشار الدكتور أحمد منصور إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي حققت مكتسبات كثيرة للمصريين بالخارج، سواء حقوق سياسية، والتي نعمل على استمرارها وزيادتها مما سينعكس على تمثيل مناسب لهم في كل خطط الدولة المستقبلية.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر أن المشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية سواء في الخارج أو الداخل ستقطع الطريق على أي مخطط خارجي متآمر ضد مصر، وتبعث رسالة للعالم أجمع بثبات الموقف المصري وتكاتفه خلف مؤسساته للحفاظ على استقرار وأمن الوطن.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، دليلًا استرشاديًا عن الانتخابات الرئاسية.

وتضمن الدليل القواعد المنظمة لعمل اللجان الفرعية ودور رؤساء اللجان الفرعية قبل وخلال عملية الاقتراع، والأدوات الواجب توافرها في اللجان الانتخابية، والتي جاءت كالتالي:

- صندوق مغلق بداخله كشف بعدد الناخبين المقيدين باللجنة.

- حافظة شفافة مفردة لحفظ محاضر اللجنة الفرعية.

- حافظة بلاستيكية لحفظ كشوف الناخبين.

- التأكد من وجود عدد كاف من الأقفال البلاستيكية بواقع 5 اقفال لكل صندوق.

- خاتم اللجنة الفرعية.

- عدد كاف من زجاجات الحبر الفسفوري.

- الأدوات المكتبية اللازمة من أقلام ومظاريف وأوراق وختامة.

- حقيبة زرقاء اللون لتجميع أوراق العملية الانتخابية.

- جوال بلاستيكي لحفظ بطاقات الاقتراع.

- كعوب دفاتر بطاقات الاقتراع المستخدمة.