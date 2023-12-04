الإثنين 04 ديسمبر 2023
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سياسي

آلية معرفة مقر لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بالرقم القومى للمواطنين بالداخل

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

فعلت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر عدة آليات من أجل معرفة مقر لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بالرقم القومي إلكترونيًا، وذلك بعد تنقية كشوف الناخبين بإضافة الناخبين الجُدد وإزالة المتوفين وغيرهم ممن ليس لهم الحق في المشاركة في عمليات التصويت لانتخاب رئيس مصر للمدة الرئاسية المقبلة.

آلية معرفة مقر لجنة الانتخابات الرئاسية 2024 

ويستعرض "الدستور" آلية معرفة مقر لجنة الانتخابات الرئاسية 2024 في مصر بالرقم القومي للناخبين الذين لهم الحق في التصويت وفقا للوسائل التي وفرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

أول طريقة: معرفة مقر لجنة الانتخابات بالرقم القومي من خلال الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات عبر رابط elections.eg.

ثاني طريقة: معرفة مقر لجنة الانتخابات الرئاسية 2024 بالرقم القومي عبر خدمة الاستعلام الدليل على خط رقم 141.

ثالث آلية: معرفة مكان لجنة الانتخابات الرئاسية من خلال إرسال رسالة قصير بالرقم القومي على رقم 5151.

رابع آلية: معرفة مقر لجنة الانتخابات الرئاسية من خلال مراسلة الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للانتخابات على الفيس بوك "neaegypt"

خامس آلية: معرفة لجنة انتخابات الرئاسة المصرية 2024 من خلال المراسلة عبر البريد الإلكتروني "[email protected]".

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موعد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 في الخارج

وحول مواعيد الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 في الخارج، فقد انتهى المصريون من الإدلاء بأصواتهم على مدار 3 أيام في 121 دولة حول العالم، خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر 2023 الجاري، بداية من الـ 9 صباحًا ويستمر حتى الـ 9 مساءً، بحسب توقيت كل دولة بالخارج.

موعد الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل 

فيما تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لإجراء انتخابات الرئاسة المصرية 2024 في الداخل على مدار 3 أيام متتالية وهي 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

وحددت الهيئة يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة المعنية بشأن جميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع هذه الفترة.

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