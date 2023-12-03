أكثر فئة شاركت بالخارج.. المرأة كلمة السر فى الانتخابات الرئاسية

كان لافتًا للنظر خلال الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج والتي بدأت الجمعة الماضية وتنتهي اليوم، الحضور القوي للمرأة المصرية في سفارات وقنصليات العالم، حيث كانت حاضرة بقوة في لجان الاقتراع.

وعلى مدار الثلاثة أيام الماضية استطاعت المرأة المصرية بالخارج إثبات حضورها القوي في لجان الاقتراع على الرئيس القادم، وهو الأمر المتوقع والذي يحدث في كل عملية اقتراع داخل وخارج مصر.

انتهاء عملية التصويت بالخارج

ومنذ قليل تم الإعلان عن علق اللجان الانتخابية في الخارج، واستمرار عملية فرز أصوات المصريين بالخارج في 16 لجنة انتخابية بينما لم يتم فتح 5 مقارات حتى الأن وسيتم خلال ساعات فتحها واخرها ستكون لجنة لوس انجلوس في أمريكا في تمام الساعة السابعة مساءً اليوم بتوقيت مصر.

وأعلن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن انتهاء الإدلاء بالأصوات في عدد من لجان الخارج بينما هناك بعض اللجان بدأت التصويت واوشكت على الانتهاء والقيام بالفرز داخل كل لجنة.

وصوت المصريون المقيمون في الخارج على انتخابات الرئاسة 2024 خلال الثلاث أيام الماضية، وتمت عملية الاقتراع في 137 سفارة وقنصلية مصرية في 121 بلدًا فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين للتصويت من أجل اختيار رئيس للبلاد.

وكان لافتًا الحضور النسائي من أجل المشاركة في انتخابات رئيس الجمهورية بالخارج. فما هي أكثر الدول التي زاد فيها حضور المرأة؟ «الدستور» تجيب في التقرير التالي.

بروكسيل.. حضور قوي للمرأة

كانت بروكسيل شاهدة على الحضور القوي للمرأة المصرية خلال انتخابات الرئاسة المصرية للعام 2024، حيث كشف السفير المصري فيها أن الحضور منذ أمس وحتى اليوم الأحد فاقت التوقعات وكل يوم كانت الأعداد تتزايد.

وعن دور المرأة والمشاركة في عملية الاقتراع الحالية، أوضح السفير أن المرأة كان لها دور قوي في انتخابات الرئاسة الحالية وكانت أعلى فئة حاضرة كذلك فئة الشباب الذي مثل حضورهما مساهمة قوية.

الكويت.. النساء تسيطر على الاقتراع

كذلك الكويت كانت من الدول التي شهدت حضور قوي للمرأة المصرية من أجل المشاركة في انتخابات الرئاسة، لاسيما خلال الساعات الأخيرة من اليوم الأول التي شهدت حضور نسائي ضخم وعائلات.

وأعلنت هبة زكي قنصل عام مصر بالكويت أن المرأة المصرية حرصت على المشاركة لبعث رسالة مفاداها أن المشاركة واجب وطني فكان حضور النساء فعال خلال الأيام الثلاثة من الانتخابات.

البحرين.. النساء أعلى فئة

وفي البحرين كانت هناك نسبة مشاركة عالية من قبل المصريين في الخارج خلال الانتخابات الرئاسية، حيث ثمن رامي لبيب، ممثل اتحاد المصريين بالخارج في البحرين، الدور الكبير للمرأة المصرية لنيل هذا الاستحقاق الدستوري.

وكانت النساء في البحرين تصطبح الأبناء الصغار ممن ليس لهم صوت انتخابي وحاملين الأعلام، وذلك ومن أجل اعتيادهم لعملية الاقتراع وغرز المشاركة السياسية فيهم، وحثهم على الاهتمام بالانتخابات.

عمان.. المرأة تتصدر المشهد

وفي عمان تصدرت النساء المشهد الانتخابي، حيث كانت لها مشاركة من 11 محافظة عمانية من أجل الإدلاء بأصواتهن، وبعض النساء قطعن مسافات طويلة مع العائلة والأطفال من أجل المشاركة.

السعودية.. حضور النساء أولًا

وفي جدة داخل المملكة العربية السعودية شهدت اللجان وصناديق الاقتراع حضور لافت للمرأة واللاتي رفعن الأعلام واللافتات عليها: «تحيا مصر والجيش، وهننتخب عشان مصر».

يذكر أنه بشكل عام، رصدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشاهد لحرص المرأة المصرية في الخارج على المشاركة بقوة وتقدم الصفوف الأمامية للناخبين أمام السفارات والقنصليات المصرية، وأن الانتخابات شهدت مشاركة واسعة للسيدات اللاتي تقدمن الصفوف الأمامية في شتى السفارات والقنصليات المصرية بالخارج.